Hoje em dia, muitos investidores começaram a direcionar seus investimentos para a aquisição de franquias, por entender ser um negócio muito lucrativo. Por isso que hoje, nós vamos indicar como abrir mais de uma unidade franqueada, e ser um mutifranqueado.

Como abrir mais de uma unidade franqueada?

A pessoa que abre mais de uma unidade de franquia, é chamada de multifranqueado, e pode atuar com várias unidades de uma mesma empresa, ou escolher várias marcas e abrir unidades de marcas diferenciadas.

Na sequência, apresentaremos alguns cuidados importantes para que você tenha sucesso neste investimento.

Escolher uma marca de confiança é fundamental

Tenha claro o seu perfil de empreendedor, avalie a sua capacidade de investimento inicial, escolha a modalidade de negócio que atenda às suas necessidades. Estas são as primeiras ações que você deverá tomar para poder investir com segurança.

Logo após, defina uma marca com a qual você se identifique nos requisitos apresentados, pois é o seu dinheiro que está em jogo.

Sendo assim, o primeiro cuidado neste item, é fazer uma busca aprofundada para escolher a marca que esteja firme e forte no mercado. Para isso, valorize nessa pesquisa:

Investimento inicial;

Ponto de venda;

Os modelos de negócio;

O segmento envolvido;

A marca considerada;

O prazo de retorno do investimento;

As expectativas de faturamento, entre outros requisitos.

Tenha o conhecimento necessário no setor de franquias

Para ter o conhecimento necessário, mantenha o foco em alguns dos pontos mais importantes como: o mercado do setor que pretende investir, entender os desafios desta modalidade de negócio, entre tantas outras coisas importantes para ter uma base de informação válida.

Saiba as vantagens de se abrir uma franquia, principalmente no quesito de independência jurídica, financeira e a possibilidade de pesquisa e desenvolvimento de negócios realizados pela franqueadora. Considere também as desvantagens como: pouca flexibilidade de atuação, escolha do local da unidade pela franqueadora e algumas possíveis falhas nas operações.

Seja um empreendedor em tempo integral

Abrir várias unidades franqueadas exigirá do empreendedor maior dispêndio de tempo e dedicação. Por isso, procure desenvolver suas habilidades e cresça junto com o negócio. Entenda seus pontos fortes e use-os de maneira estratégica para tomar decisões acertadas.

Procure sempre ter conhecimento sobre os pontos das unidades franqueadas que precisam ser melhoradas e, com base nisso, procure soluções.

Use o suporte da franqueadora a seu favor

O suporte de operações e processos é o grande diferencial para escolher esta ou aquela marca para empreender. É o suporte que auxiliará o franqueado a iniciar seu próprio negócio e gerará maior segurança e tranquilidade para fazer certo no cotidiano da unidade.

Existem outros suportes oferecidos pela franqueadora em diversos setores como: financeiro, marketing, administrativo, que transmitem maior confiabilidade para o empreendedor e que, assim, irão contribuir com o sucesso da unidade.

Faça um planejamento de suas finanças

Ser multifranqueado exige um bom planejamento das finanças, pois todas as unidades precisam estar em pleno funcionamento e com rentabilidade.

Então, fique atento e tenha cuidado para:

Separar o seu capital pessoal, do capital gerado em cada uma das unidades franqueadas;

Manter os pagamentos dos impostos em dia;

Não deixar atrasar nenhuma conta.

Para resolver esta demanda, é inteligente ter um setor de contabilidade para dar conta da parte burocrática. Além de, é claro, manter um bom sistema de gestão que possibilite a economia de tempo e fazer um planejamento financeiro mais eficaz.

Esteja rodeado de pessoas de confiança

Este grupo de pessoas que você sabe que poderá contar sem problemas deve ter profissionais como administradores, e que irão ajudar na organização de cada unidade franqueada. É muito difícil administrar tudo sozinho, por isso conte com pessoas de confiança, que tragam os problemas e apontem soluções.

Não esqueça: apesar de ser de confiança, você precisa estar cercado de pessoas competentes e que vistam a camisa dos negócios a eles responsabilizados.

Cuide de você enquanto pessoa

Muitas vezes, os multifranqueados procuram fazer tudo sozinhos e deixam de dar atenção ao seu próprio âmbito pessoal. Não esqueça de reservar um tempo para você e também para a sua família.

Afinal, os períodos de descanso são fundamentais para que você tenha condições de gerenciar as suas atividades com maior tranquilidade e com uma vida fora das unidades franqueadas.

Sendo assim, não esqueça: Você enquanto pessoa precisa ter uma vida social, para além dos negócios, mesmo que muitas vezes você se sinta pressionado pelo trabalho, organize seu tempo e lembre que também é importante viver o ócio.

Por fim, esperamos ter auxiliado e sanado sua dúvida! Boa sorte!