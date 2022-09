Uma empresa de consultoria se destina na oferta de prestação de serviços de profissionais qualificados em diferentes nichos. Por isso que hoje, nós vamos indicar como abrir uma empresa de consultoria e em quais nichos é possível atuar.

Como abrir uma empresa de consultoria?

Para abrir uma empresa de consultoria, inicialmente é preciso que você faça algumas determinações como:

A sua empresa terá sócios? A resposta irá definir qual será a natureza jurídica do empreendimento.

Você fará a contratação de colaboradores?

Defina o nome da empresa.

Defina as atividades que vai desenvolver de acordo com o seu conhecimento especializado.

Estas respostas irão definir a formalização da empresa, se será como Microempreendedor Individual, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Empresário Individual, entre outros tipos de empresas do mercado.

Na sequência, é preciso:

Estabelecer a área de atuação do negócio, bem como a área geográfica que será abrangida.

Faça a organização de suas rotinas e processos.

Realize a contratação de colaboradores qualificados.

Faça a avaliação da melhor maneira de tributação.

Gerencie o seu investimento de forma adequada.

Quais os nichos que uma empresa de consultoria pode atuar?

Normalmente as empresas de consultoria são contratadas por outras empresas para auxiliar na superação dos desafios encontrados para o crescimento. Assim, com a contratação, é possível que a consultoria tenha uma visão externa e possa contribuir para a otimização dos processos, além de oferecer inovações de maneira significativa.

A empresa de consultoria pode envolver várias áreas da empresa, ou somente uma, de acordo com a sua especialização na área. Assim, é possível construir diagnósticos mais eficientes e apresentar estratégias e caminhos diferentes para resolver o problema.

Na sequência, apresentaremos os principais nichos de atuação de uma empresa de consultoria:

Gastronomia

A consultoria realizada em empresas de gastronomia envolve, principalmente, a gestão do negócio, o controle de estoque e a otimização de processos.

Gestão de franquias

Já a consultoria nestes casos, auxiliará a empresa a se estabelecer no mercado, bem como em estruturar empresas para se tornar franquias, realizar a otimização de processos e operações, encaminhar a melhor maneira de gerir a franquia.

Gestão de riscos e financeira

Nessa área a consultoria é voltada para a gestão de riscos e tem a intenção de identificar e analisar os possíveis riscos que a empresa poderá passar. Quando os riscos são identificados, é possível estabelecer ações de prevenção e proteção para cada situação.

Já a consultoria financeira é de extrema necessidade para empresas que não tem conhecimento em administrar as suas finanças. Assim, as atividades da consultoria financeira se voltam para gerenciar os recursos, as receitas e os investimentos da empresa, elaborando um planejamento financeiro.

Gestão de marketing e da tecnologia da informação

Uma consultoria na área de marketing atuará diretamente no comportamento do cliente, estudando e definindo estratégias para atender as necessidades e desejos dos clientes. Assim, irá propor um Planejamento de Marketing para atrair, conquistar e fidelizar os consumidores.

No caso da consultoria em tecnologia da informação, ela busca atuar diretamente em apresentar soluções na área de TI que possam favorecer o crescimento da empresa em sua totalidade.

Gestão ambiental

A consultoria na área ambiental é de grande importância, tendo em vista a valorização dos clientes de uma empresa que tenha políticas de sustentabilidade e preservação ambiental. Dessa forma, é possível propor sugestões para que o empreendimento se enquadre na legislação ambiental e seja vista pelos clientes como uma empresa verde.

Além disso, é possível realizar análises referentes aos impactos ambientais causados pela empresa, bem como propor ações que tenham a intenção de reduzir, evitar ou eliminar os impactos ambientais negativos causados pela empresa.

Agora que você já sabe quais são os nichos de atuação e como abrir uma empresa de consultoria, é possível direcionar as suas ações para manter o foco e abrir seu próprio negócio!

Assim, contrate um contador experiente e dê a entrada em todos os documentos necessários para abrir a empresa, além de elaborar o seu contrato social.

Sendo assim, comece a prospectar clientes e busque sempre contratar colaboradores que realmente possam contribuir com soluções para a sua empresa. Esteja atento às novas tecnologias e as inovações que fazem parte da sua área de atuação!

Uma empresa de consultoria precisa observar as empresas que as contratam, com os olhos voltados para o alto, possuindo uma visão de futuro para aquele negócio. Para isso, é preciso muito conhecimento e criatividade!

Por fim, coloque em prática todos os ensinamentos aprendidos no post de hoje pois, temos certeza, que será muito mais fácil saber qual caminho seguir com essas diretrizes para nortear você!