Como abrir uma empresa em 2022

Chegou o grande momento para começar o seu próprio negócio. Mas, e aí: por onde começar? É para responder a essa dúvida que, hoje, nós vamos indicar o passo a passo para abrir uma empresa em 2022.

A sugestão é contratar um escritório de contabilidade ou um contador para auxiliar na parte burocrática da abertura da empresa. Ele ajudará na obtenção do CNPJ, nos alvarás necessários, de acordo com a natureza da sua empresa e no protocolo de documentos junto à Junta Comercial da sua cidade e estado.

Para saber sobre tudo isso, nós vamos ajudar neste processo. Siga com a leitura e tire as suas dúvidas.

Passo a passo para abrir uma empresa em 2022

Na sequência, apresentaremos um passo a passo para você abrir a sua empresa de forma assertiva e sem nenhum tipo de problema.

Faça a elaboração do Plano de Negócios da Empresa

O Plano de Negócios servirá como guia para iniciar a sua empresa e colocá-la em funcionamento. Para isso, é preciso que você escreva, colocando no papel os seguintes itens:

Descreva, determinando o diferencial e qual a missão da sua empresa;

Identifique os produtos e serviços que você irá comercializar;

Determine e identifique o seu público-alvo;

Analise o mercado do setor e a concorrência envolvida;

Crie a análise dos fornecedores;

Estabeleça um Plano de Marketing para divulgar a sua marca e seus produtos e serviços;

Faça um Plano Operacional, indicando como serão as operações e processos da sua empresa;

Elabore um Plano Financeiro, estabelecendo os custos de implantação, bem como as prospecções de vendas e as possibilidades de lucro a curto, médio e longo prazo.

Determine qual será o Modelo de Negócio da sua empresa

Entre os principais modelos de negócio existentes no mercado, tem-se:

Franquia: você precisa seguir as regras do franqueador, mas adquire todo o conhecimento e suporte da franqueadora para realizar as operações de sua empresa;

Marketplace: locação de um espaço de grandes empresas varejistas para comercializar os seus produtos;

Negócio Próprio: abrir a sua empresa, em um local próprio, sem interferência de outras empresas nas suas operações e processos.

Escolha juntamente com o seu contador o tipo de empresa que mais se adequa na sua proposta de negócio

Você pode optar em abrir empresa do tipo:

MEI – Microempreendedor individual;

ME – Microempresa;

EPP – Empresa de Pequeno Porte.

Determine a natureza jurídica da empresa

Definir a natureza jurídica da empresa nada mais é do que escolher a maneira que o seu negócio será constituído. Sendo assim, você pode optar por:

EI – Empresário individual;

SLU – Sociedade Limitada Unipessoal;

LTDA – Sociedade Limitada.

Faça a escolha das atividades que a sua empresa irá desempenhar

Informe ao seu contador quais são as atividades que serão desempenhadas em sua empresa, para que o profissional determine a atividade que mais se enquadre na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

Você pode ter mais de uma atividade em sua empresa, mas a função principal, deverá ser a que gera maior faturamento.

Determine o Regime de Tributação da sua empresa

Esta ação é muito importante para garantir que sua empresa não pague mais tributos do que é necessário. Normalmente, negócios que estão começando as suas atividades fazem a opção do regime de tributação pelo Simples Nacional. Mas é preciso relacionar a atividade da empresa e, se é possível, fazer esta opção, pois existem atividades que não permitem a tributação pelo Simples Nacional.

Você pode então optar pelo Lucro Presumido ou pelo Lucro Real, dependendo da sua empresa e da atividade a ser desenvolvida.

Faça o contrato social da empresa

O contrato social é a certidão de nascimento da empresa. O seu contador pode orientar a forma correta de produzir o Contrato Social, com endereço, deveres e direitos de cada sócio, ramo de atuação, entre outras descrições. O contrato social servirá para abrir a conta bancária, ingressar com os documentos para a obtenção do CNPJ e obter empréstimos bancários.

Registre a sua empresa na Junta Comercial

Verifique quais os documentos necessários para registrar a empresa na Junta Comercial, pois a documentação varia entre as cidades e estados brasileiros. Organize a documentação necessária e protocole o pedido na Junta Comercial, que irá finalizar o processo, com a obtenção do seu CNPJ.

Para finalizar, será necessário obter os alvarás de funcionamento e de localização da empresa junto à prefeitura de sua cidade. Além disso, dependendo da atividade a ser desenvolvida, é necessário adquirir a inscrição municipal ou estadual.

Esperamos que o post de hoje possa lhe auxiliar nesse momento e facilite seu processo de abertura de empresa!