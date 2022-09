Como abrir uma franquia em 2023

Decidir por abrir uma franquia é o primeiro passo a ser tomado para obter lucratividade em 2023, pois o processo demora e ainda temos mais de três meses para iniciar. Por isso que hoje, nós vamos indicar como se preparar para abrir uma franquia em 2023.

Como se preparar para abrir uma franquia em 2023?

Na sequência, iremos indicar o caminho para se preparar para abrir uma franquia em 2023, já que isso demanda tempo e estudo:

Realize a análise do seu perfil de franqueado

A primeira coisa que você precisa definir para adquirir uma franquia, é analisar o seu perfil de franqueado. Assim, avalie:

O tempo e a dedicação que você disponibilizará para investir na franquia: tenha clareza de que, dependendo da franquia que você desejar adquirir, irá trabalhar em dias da semana, feriados e no final de semana, em tempo integral;

Analise o seu perfil de empreendedor: isso envolve a resiliência (capacidade de resolver os problemas, se adaptando a eles ou resistindo), o comprometimento e a necessidade de se manter atualizado no ramo;

Capacidade de resolver problemas: utilizando a criatividade e a orientação de pessoas que estão ao seu redor;

Nível de colaboração e engajamento: o espírito colaborativo para com os colaboradores e com a franqueadora é de extrema importância para o sucesso da franquia;

Liderança: saber tomar decisões e fazer análises consistentes.

Avalie a quantidade de dinheiro que você tem para investir

Especialistas indicam que é necessário possuir 3 vezes mais que o valor referente ao investimento inicial para, assim, arcar com os custos iniciais de abertura da franquia.

Estude sobre as leis e as burocracias existentes na compra de uma franquia

Entre as leis e burocracias existentes que você precisa estudar, tem-se:

Lei de Franquias: é a lei que fundamenta o setor de franquias;

COF (Circular de Oferta de Franquia): dá todas as informações sobre a franqueadora;

Contrato de Franquia: é o que estabelece a relação entre franqueadora e franqueado;

Balancetes da Franqueadora: estabelece a saúde financeira da franqueadora, que dá credibilidade.

Direcione o segmento que você irá atuar na franquia

Para fazer o direcionamento em qual segmento atuar, é preciso que o empreendedor defina a sua afinidade com o setor e analise se o setor escolhido possui visibilidade no mercado e possibilidade de ascensão.

Realize a escolha do tipo de franquia que deseja atuar

Para tomar a decisão sobre o tipo de franquia que deseja atuar, é preciso escolher entre:

Franquia unitária: tem a exclusividade para comercializar a marca em um espaço físico pré-determinado;

Microfranquia: tem como característica principal, o baixo investimento inicial e, muitas vezes, pode atuar em home office ou home based;

Master: a sua atuação envolve uma região maior de atendimento, o que possibilita a implantação de mais de 1 unidade franqueada;

Store in Store: é uma franquia instalada dentro de uma empresa ou franquia. Comercializam produtos que se complementam.

Faça uma pesquisa de mercado e avalie a aceitação da franquia

Pesquise o mercado em que você pretende atuar, quais são os possíveis clientes e as características do espaço. Avalie se o seu produto terá aceitação pelos futuros consumidores, considerando seus hábitos e costumes.

Visite outras unidades e converse com outros franqueados

Vá até uma unidade, experimente os produtos, converse com os franqueados a respeito de suas curiosidades a respeito da franquia, como por exemplo:

Os custos com a implantação

O suporte oferecido pela franqueadora

As vendas realizadas

Os problemas encontrados, entre outras curiosidades.

Faça a escolha do espaço físico que você implantará a franquia

Se a sua opção for uma franquia do modelo home office ou home based, passe para o próximo caminho. Caso contrário, escolha o local em que você deseja estabelecer a empresa. A franqueadora pode ajudar neste processo.

Comece as tratativas com a franqueadora

As tratativas envolvem analisar a documentação, assinar os contratos e iniciar com os processos de treinamentos e cursos com a marca.

Assim, para 2023, deixe somente para abrir a franquia, além de contratar colaboradores e colocar em funcionamento. Isso porque, este é o momento de colocar em prática tudo o que aprendeu sobre a franqueadora, em relação às operações e processos.

Por fim, comece a se preparar agora, para abrir a franquia em 2023 e tenha calma e tranquilidade para ter sucesso neste ano que se inicia!

Temos certeza que com as informações adquiridas no post de hoje, será muito mais descomplicado para você dar início no processo de abertura de franquias! Assim, saia na frente e comece o quanto antes para já entrar em 2023 com tudo funcionando da melhor forma e com muito sucesso!