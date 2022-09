Como ativar o modo cinematográfico 4K no iPhone 14 Series (iOS 16)

Deseja habilitar o novo Modo cinematográfico 4K no iPhone 14? Você obterá as informações sobre isso aqui neste artigo. Com o Modo Cinematográfico, você pode alternar perfeitamente de um assunto para outro ao gravar vídeo usando Dolby Vision HDR e uma técnica chamada foco em rack. Com esta técnica, a profundidade de campo é alcançada focando um assunto e desfocando o fundo.

Mas, com o novo iPhone 14, você obterá o suporte 4K no modo cinematográfico. Portanto, caso você tenha acabado de comprar o novo iPhone 14 e não saiba como ativar esse modo, leia este guia até o final. Isso ocorre porque aqui mencionamos algumas etapas fáceis usando as quais você pode ativar Modo cinematográfico 4K no iPhone 14. Portanto, vamos começar com o guia.

O que é o modo cinematográfico?

Para criar um bokeh suave, você precisava de uma câmera com sensor grande ou uma filmadora profissional com uma câmera do sistema. Mas você pode criar o mesmo efeito com um smartphone usando o software. O modo cinematográfico nas séries iPhone 13 e iPhone 14 funciona de maneira limpa e fácil de usar em comparação com alguns smartphones Android que já possuem recursos de bokeh.

Um mapa de profundidade é gravado ao lado dos vídeos, o que torna o dispositivo tão especial. O primeiro plano e o plano de fundo são nítidos em um vídeo bruto gravado por um smartphone. Por padrão, o Modo Cinematográfico suaviza as áreas espaciais na frente e atrás do usuário se o iPhone definir o foco no vídeo.

No formato bruto, os vídeos do iPhone permitem que o mapa de profundidade e o ponto de foco sejam editados separadamente, o que permite a edição do foco em outros dispositivos, bem como no iPhone, pois os vídeos brutos são salvos. No entanto, além da câmera selfie, as câmeras grande angular e telefoto na parte traseira suportam o Modo Cinematográfico na gravação.

Modo cinematográfico no iPhone 14 Series: como ativar e usar a resolução 4K

Com o Modo Cinematográfico, a resolução Full HD era limitada a 30 quadros por segundo. No entanto, a Apple aprimorou o recurso com o lançamento do iPhone 14. Agora você pode gravar vídeos em 4K com efeitos ricos em bokeh. Para acessar o Modo Cinematic, abra Câmera> deslize para Modo Cinematic.

Tem uma resolução padrão de 1920 x 1080 pixels a 30 quadros por segundo. Para obter uma resolução 4K, você precisa habilitá-la diretamente nas configurações. Portanto, caso você não saiba como ativar o modo cinematográfico 4K, certifique-se de executar as etapas mencionadas abaixo:

Inicialmente, abra o iPhone Definições aplicativo. Câmera opção na página de configurações. Em seguida, selecione oopção na página de configurações. Agora, bata no Gravar Cinematográfico opção. 4K a 30fps ou 4K a 24fps formato. Agora, feche a janela de configurações e comece a gravar seu vídeo no modo cinematográfico 4K. Em seguida, selecione oformato. Agora, feche a janela de configurações e comece a gravar seu vídeo no modo cinematográfico 4K.

É possível capturar mais detalhes e melhor qualidade de imagem com vídeos 4K. No entanto, essa opção ainda tem suas desvantagens, como o tamanho de saída maior, o que pode ser um desafio para os modelos de iPhone 14 que possuem pequenos 128 GB de armazenamento. A resolução de 1080p reduz o tamanho do arquivo em um terço se você estiver usando apenas a filmagem cinematográfica em seu computador para uso pessoal.

Quais aplicativos podem editar o modo cinematográfico no iPhone 14

Existem muitos aplicativos de terceiros disponíveis com os quais você pode editar facilmente seus vídeos em modo cinematográfico 4K. Mas, para usá-los, primeiro você precisa copiar sua imagem para o seu Macbook ou PC. Depois disso, instale qualquer aplicativo de edição de terceiros de uma fonte confiável e comece a editar seu vídeo. No entanto, se você é um influenciador de mídia social, editar seus vídeos será a opção certa para torná-los mais cativantes. No entanto, alguns dos aplicativos de edição que você pode usar para editar vídeos no modo cinematográfico, conforme mencionado a seguir:

iMovies Premiere Pro Filmora Final Cut Pro Da Vinci Resolve

Existem mais aplicativos disponíveis com os quais você pode editar facilmente seus vídeos cinematográficos, mas, no momento, essas são as ferramentas mais premium e fáceis de usar para esse fim.

Como funciona a gravação de vídeo no modo cinematográfico do iPhone 14

Vários pontos podem ser rastreados em seu assunto com o Modo Cinematográfico do iPhone, tornando possível rastrear mais de um ponto de foco por vez. Usando esse método, você pode alternar facilmente entre diferentes elementos ou pessoas no vídeo.

Uma lente grande angular em um iPhone permite capturar o movimento sem problemas, e sua lente ultra grande angular garante que você possa capturar o movimento das pessoas à medida que elas entram e saem do quadro, mudando o foco conforme necessário para enfatizar essas mudanças.

Além disso, essas informações serão salvas em tempo real no seu iPhone. Assim, você pode alterar o foco mais tarde e fazer o vídeo focar em um novo assunto se mudar de ideia.

Como usar o modo cinematográfico no iPhone 14

Com o Modo Cinematic, você não precisa se preocupar em aprender a usar uma DSLR cara. Para usar o Modo Cinematográfico em seu aplicativo de câmera, deslize para a direita após abrir o aplicativo. Quando você alinha sua câmera, seu assunto principal deve estar no meio da imagem.

Se você quiser que seu iPhone se concentre no assunto, clique nele. O processo de gravação pode então começar clicando no botão do obturador. É comum que a câmera foque em cada novo assunto que entra na visualização assim que outro assunto entra.

A gravação de vídeo será interrompida assim que o botão do obturador for pressionado novamente após a gravação do vídeo. É isso. Agora você precisa usar seu iPhone para criar um filme cinematográfico.

Podemos usar o modo cinematográfico 4K em outros modelos de iPhone?

Sim, você também pode usar o modo cinematográfico nos modelos do iPhone 13, mas o modo cinematográfico 4K está disponível exclusivamente na série iPhone 14. Portanto, caso você queira gravar um vídeo cinematográfico normal, poderá usar sua versão antiga do iPhone. Caso contrário, você precisa comprar um novo smartphone da série iPhone 14.

Então, é assim que habilita o modo cinematográfico 4K no iPhone 14. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, suponha que caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

