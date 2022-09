Como ativar o SOS de emergência via satélite no iPhone 14

Com o lançamento da nova série iPhone 14 e iPhone 14 Pro, há novos recursos relacionados ao eSIM e fotografia, além de SOS de emergência via comunicação via satélite. O serviço funciona mesmo se você estiver em áreas remotas sem sinal de dados sem fio, permitindo que você peça ajuda onde quer que esteja.

No entanto, o uso do SOS de emergência requer um Apple Watch ou um iPhone próximo com uma conexão celular ou Wi-Fi. Às vezes, você precisa escolher o serviço de emergência necessário em alguns países e regiões.

No entanto, embora esse recurso seja bastante incrível, alguns usuários ainda não sabem como usar SOS de emergência via satélite no iPhone 14. É por isso que estamos aqui com este guia. Neste guia, explicamos tudo sobre o SOS de emergência via satélite na série iPhone 14. Então, vamos começar com o guia.

O que é SOS de Emergência via Satélite?

Novas medidas de segurança foram adicionadas à linha do iPhone 14, incluindo SOS de emergência via satélite. Este dispositivo permite contactar os serviços de emergência em situações em que não tenha acesso à recepção.

Usando esse recurso, você pode enviar mensagens de texto aos serviços de emergência quando estiver longe da conectividade celular ou Wi-Fi. Não há capacidade de fazer chamadas ou fazer qualquer outra coisa com este serviço; é só para emergências. No entanto, uma cópia de todas as mensagens será encaminhada aos órgãos de emergência apropriados.

Como funciona o SOS de emergência do iPhone 14 via satélite?

Se você precisar entrar em contato com os serviços de emergência, o SOS de emergência via satélite pode ajudá-lo a alcançá-los, independentemente de outras opções que você tenha. Quando você não pode ligar ou enviar mensagens de texto para os serviços de emergência devido a um problema com a conectividade celular ou Wi-Fi, seu iPhone tenta conectá-lo via satélite à ajuda de que você precisa.

Em comparação ao envio e recebimento de mensagens em uma rede celular, usar um link de satélite pode ser uma experiência muito diferente. O tempo que leva para enviar uma mensagem pode ser de 15 segundos em circunstâncias ideais, quando não há folhagem e uma visão clara do céu.

Quando você disca um número de emergência, seu telefone conecta você ao serviço de emergência por meio de dados de celular ou Wi-Fi. É praticamente impossível entrar em contato com um serviço de emergência se você estiver em uma área remota. Isso não é mais o caso.

Usando o iPhone 14, você pode se conectar a um satélite e o serviço de emergência receberá sua mensagem por meio desse satélite. Em parceria com a Globalstar, a Apple receberá serviços de satélite da operadora de satélites.

Onde está disponível o Serviço SOS de Emergência via Satélite?

Se você receber mais mensagens, poderá ser solicitado a responder. No entanto, apenas caracteres latinos, como inglês e francês, são suportados nessas mensagens. Infelizmente, este serviço está atualmente disponível apenas nos Estados Unidos e Canadá.

Se você comprou seu iPhone nos EUA ou no Canadá, ainda poderá utilizar esse serviço se o comprou fora da China, Hong Kong ou Macau.

Não há SOS de emergência por satélite disponível em Guam e Samoa Americana. Basicamente, aqueles nas regiões do norte do Canadá e do Alasca, onde as latitudes excedem 62°, podem não ter acesso ao SOS de emergência por satélite.

Como usar o SOS de emergência via satélite

Enquanto liga para os serviços de emergência, toque em Texto de emergência via satélite no discador se você estiver em uma zona sem rede. Feito isso, clique em Denunciar emergência. Nesta seção, serão feitas algumas perguntas de emergência.

Escolher essa opção notificará seus contatos de emergência de que você entrou em contato com os serviços de emergência depois de responder às perguntas. Além disso, as instruções sobre a conexão ao satélite serão enviadas para o seu iPhone após o preenchimento do questionário no seu iPhone.

Para usar o SOS de Emergência via Satélite, você deve primeiro estar em uma área sem conectividade celular ou Wi-Fi. Você não poderá usar este serviço se não receber o mínimo sinal de rede.

Seu telefone deve estar em sua mão enquanto você segue as instruções na tela para se conectar a um satélite. Quando você se move em uma determinada direção para se conectar a satélites, seu telefone lhe dirá em qual direção se mover. As direções do iPhone fornecerão direções, pois você não pode ver os satélites a olho nu.

Entretanto, é importante escolher um local com céu claro, sem nuvens no caminho. Não há problema em ter folhagem leve, mas se você estiver coberto por folhagem pesada, não poderá se conectar.

Também é possível ter problemas de conexão com a Internet devido a colinas, montanhas, cânions e estruturas altas. Seu iPhone continuará solicitando que você ajuste sua posição à medida que o satélite se move, portanto, você também deve ajustar suas posições.

Os socorristas de emergência receberão sua identificação médica, informações de contato de emergência, respostas ao questionário de emergência e localização assim que a conexão for estabelecida. Após 15 segundos, as mensagens de satélite podem ser enviadas quando o céu estiver limpo.

Como funciona a comunicação por satélite?

É uma nova tecnologia para que os smartphones possam se comunicar via satélite. Houve vários anúncios de conectividade baseada em satélite além do alcance de torres de celular terrestres, como a Huawei na China, mas a Apple está entre as primeiras a anunciar um serviço até agora.

O telefone usa ondas de rádio para se conectar, provavelmente usando bandas já em uso por redes terrestres. Você pode usar satélites, mas a largura de banda é muito menor porque você está se conectando por meio de um satélite.

Essas informações serão transmitidas para um satélite, retransmitidas para uma estação terrestre e, em seguida, encaminhadas para um destino, neste caso, uma agência de resposta a emergências. Geralmente, leva entre 15 segundos e um minuto para que os dados cheguem ao seu destino.

Você não pode enviá-lo rapidamente devido às limitações de largura de banda. No entanto, a rede Find My da Apple permite que as pessoas rastreiem sua localização via satélite quando estão na natureza, para que possam manter contato com seus entes queridos.

Quais países os usuários poderão usar o SOS de emergência via satélite?

Atualmente, está disponível apenas nos EUA e no Canadá. Contanto que você não tenha adquirido o serviço do iPhone na China, Hong Kong ou Macau, ainda poderá usá-lo no seu iPhone se for um viajante internacional nos EUA e Canadá.

Palavras finais

Então, é assim que você pode usar o SOS de Emergência Via Satélite no iPhone 14. Esperamos que agora você saiba tudo sobre o SOS de Emergência Via Satélite no iPhone 14. Mas, suponha que você tenha alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo e deixe-nos saber.

