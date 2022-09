Como atualizar Animal Crossing New Horizons Nintendo em 2022

Animal Crossing: Novos Horizontes é uma franquia de videogames multimilionária. No entanto, este jogo é muito viciante; essa é a razão pela qual milhões de usuários o adoram. No que me diz respeito, este é possivelmente o melhor jogo já feito.

Além de ser um ótimo apaziguador do estresse, é acessível a pessoas de todas as idades e idiomas e pode ser jogado por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas, para aproveitar o novo conteúdo do jogo, você deve atualizá-lo regularmente.

Então, se você não sabe como a atualização de Animal Crossing New Horizons for instalado no seu Nintendo Switch, certifique-se de executar as etapas mencionadas abaixo. Portanto, vamos começar com como atualizar o Animal Crossing New Horizons.

Existem muitos benefícios em atualizar o Animal Crossing New Horizons. No entanto, alguns deles são mencionados abaixo:

Animal Crossing: New Horizons Patches:

Na maioria dos casos, as atualizações do jogo resolvem bugs conhecidos há algum tempo ou que foram descobertos em versões mais recentes. As últimas atualizações de Animal Crossing: New Horizons já foram lançadas no site da Nintendo, e algumas delas abordam problemas.

Certifique-se de instalar a atualização de software e as atualizações de jogo mais recentes se você estiver enfrentando uma falha no seu Nintendo Switch ao jogar este jogo.

Novas missões e recursos:

De tempos em tempos, pode haver novos recursos adicionados a jogos como Animal Crossing: New Horizons. A Nintendo introduziu um recurso útil para este jogo até agora que permite transferir dados salvos entre diferentes computadores.

Consequentemente, agora você pode mover dados do usuário, jogos salvos e outros dados do Nintendo Switch entre os Switches. Ele ainda não foi atualizado com nenhum novo recurso em 2022, mas podemos antecipar que novos recursos serão adicionados em breve devido à comunidade vibrante do jogo e à enorme base de fãs.

Novo conteúdo ou DLCs:

As atualizações podem incluir novos conteúdos para download ou DLCs. Os jogadores podem esperar conteúdo nas principais temporadas para aumentar sua diversão ou introduzir novas skins.

O que você deve saber antes de atualizar seu jogo?

Você deve ter os dados salvos antes da atualização do Animal Crossing New Horizons, porque isso ainda estará disponível após o download.

Ele fará o download e instalará a atualização sem problemas se o console estiver conectado à Internet.

É essencial que você use a mesma versão do software que todos os seus companheiros de equipe para jogar juntos. Se você estiver jogando com alguém, certifique-se de que a versão do seu software corresponda à dele.

Você pode atualizar Animal Crossing: New Horizons de duas maneiras. Portanto, caso você queira atualizar seu Animal Crossing New Horizon com o novo patch, certifique-se de executar esses dois métodos. Portanto, vamos conferir os métodos:

Se você não tiver uma conexão Wi-Fi em sua casa, é possível que seu Nintendo Switch não esteja conectado regularmente à Internet. No entanto, se for esse o caso, usando o método manual, você pode atualizar seu jogo Animal Crossing no seu dispositivo Nintendo Switch quando conectado a qualquer rede Wi-Fi. Então, vamos conferir as etapas para atualizar o Animal Crossing New Horizons manualmente:

Inicialmente, ligue seu Switch e conecte-o a uma conexão de internet estável. Navegue até o Tela inicial do Nintendo Switch . Escolha Animal Crossing: New Horizons na lista de blocos e destaque-o. Usando o joystick direito, pressione o botão + botão uma vez que o jogo é destacado. Ao clicar nele, você poderá acessar as opções específicas do jogo. Clique em Atualização de software . Escolher Através da internet Você deve baixar a versão atualizada do Fortnite o mais rápido possível se sua versão atual estiver desatualizada. Se diz, Você está usando a versão mais recente deste software ; seu jogo está atualizado.

Suponha que você queira que seu jogo seja baixado automaticamente, então você deve habilitar a atualização automática de Animal Crossing New Horizons porque, por padrão, ela está desabilitada no seu Nintendo Switch. Portanto, você pode seguir estas etapas para ativar a atualização automática do seu jogo Animal Crossing:

Em primeiro lugar, ligue o seu Switch e conecte-o a uma conexão de internet estável. Navegue até o Tela inicial do Nintendo Switch . Vou ao Menu de configurações do sistema . Escolher Sistema . Selecionar Atualizações automáticas de software da lista. Ao pressionar UMA você pode habilitar ou desabilitar as Atualizações Automáticas de Software.

Então, como já mencionamos, como foi a atualização do Animal Crossing New Horizons; portanto, agora a pergunta quando a nova atualização do Animal Crossing New Horizons for lançada? Bem, foi anunciado que a Nintendo não lançará mais grandes atualizações gratuitas para o jogo; no entanto, atualizações de patches foram lançadas consistentemente, aprimorando a experiência de jogo para os jogadores.

Nos últimos meses, cinco atualizações foram lançadas para corrigir bugs e melhorar o desempenho do jogo. Apesar dessas atualizações, nenhum conteúdo adicional foi adicionado ao jogo. Prevê-se que mais atualizações de correção de bugs serão disponibilizadas aos jogadores em New Horizons em 2022.

Não parece provável que o jogo receba atualizações no futuro. Ainda há esperança de que o jogo seja atualizado com algum conteúdo. Uma atualização 2.0.6 para o jogo também está prevista para o aniversário do jogo, bem a tempo do segundo aniversário do título.

No momento, não há anúncios oficiais sobre atualizações de conteúdo para New Horizons, então quaisquer rumores são apenas isso. Por outro lado, atualizações de correção de bugs são ocasionalmente feitas para o jogo, aprimorando sua experiência de jogo para novatos e veteranos.

Então, é assim que a atualização do Animal Crossing New Horizons é feita. Esperamos que você ache este guia útil. Enquanto isso, caso você tenha alguma dúvida ou dúvida durante a atualização do New Horizons, comente abaixo e nos avise.

