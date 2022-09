Como atualizar o BIOS no desktop/laptop HP Windows 10,11

Atualizar a versão do BIOS em um laptop HP ou em qualquer laptop Windows não é fácil; é preciso muito esforço para executar. Bem, se você também está enfrentando problemas ao tentar baixar o Atualização do BIOS da HP, então meu amigo, você não está sozinho. Então, há boas notícias para você; nós tornamos isso mais fácil com este guia.

No entanto, neste guia, informaremos como você poderá fazer o Atualização do BIOS da HP. Portanto, você deve garantir que o BIOS da HP seja atualizado usando os métodos abaixo.

BIOS, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, é basicamente, é um conjunto de instruções que rodam em um chip na placa-mãe do seu computador. Um sistema operacional e o BIOS trabalham juntos para facilitar a comunicação entre os dois quando um computador é inicializado pela primeira vez.

Você pode melhorar o desempenho do seu sistema ou corrigir alguns recursos com atualizações do BIOS. Em alguns casos, porém, a instalação de uma atualização incorreta pode fazer com que seu sistema se torne inutilizável.

Portanto, se você possui um laptop HP e deseja atualizar o BIOS, certifique-se de executar os métodos mencionados abaixo.

Basicamente, existem dois métodos genuínos com os quais você pode atualizar facilmente o BIOS do laptop HP. Mas, possivelmente, muitos usuários não estão familiarizados com esses métodos, pois precisam de algum conhecimento técnico.

No entanto, a maneira como explicamos esses dois métodos não exigia que você fosse experiente em tecnologia para atualizar o BIOS da HP com a versão mais recente. Mas, antes de começarmos com os métodos, você primeiro precisa descobrir os detalhes do BIOS do seu sistema. Então, vamos conferir como instalar a atualização do BIOS HP no seu dispositivo:

Inicialmente, pressione o botão Vitória+R para abrir as janelas CORRE caixa e procure msinfo32 . Depois, você verá um Informação do sistema tela. Agora, você deve tocar no botão Resumo do sistema no lado esquerdo da tela. Depois disso, localize o Versão/Data do BIOS e verifique a versão da BIO. Depois, anote no papel. Depois disso, verifique se você tem X64 bits Janelas ou x86 bits Windows, incluindo o Modo do sistema ; você tem que anotar tudo.

Não se preocupe! Atualizar a versão do BIOS do seu laptop HP usando o USB inicializável não será difícil, pois ajudaremos você com isso. Portanto, caso você não conheça o processo de como é feita a atualização do BIOS da HP, você pode seguir estas etapas:

Ao tocar na tecla F10, você será levado ao menu de configurações do BIOS. Em alguns sistemas, F2 e F6 são usados ​​para acessar o menu de configurações do BIOS. Se você não conseguir encontrar o modelo do seu sistema, talvez seja necessário experimentar todos eles. Você pode ver a versão do BIOS no menu principal ao lado do Revisão do BIOS Visite a Downloads de software e drivers HP site em qualquer dispositivo diferente. Você pode inserir o nome do modelo do seu sistema digitando-o abaixo do Digite o número do meu modelo HP opção. Sempre que encontrar um modelo que se encaixe perfeitamente, clique nele. Você será direcionado para a página de suporte do modelo. Selecione seu sistema operacional na lista de sistemas operacionais em inglês . Você pode expandir a categoria do BIOS clicando no sinal (+) ao lado dela na lista de resultados abaixo. Caso contrário, o BIOS original do seu modelo é a única versão disponível. Clique no Download botão se a versão do BIOS disponível for mais recente do que a que você tem. É possível que você já tenha a versão mais recente do BIOS, portanto, verifique-a. É recomendável que você feche todos os outros aplicativos. Também recomendamos desabilitar temporariamente seu software antivírus para essa atividade. Uma vez o Configuração da BIOS foi baixado, execute-o. Agora, basta apertar o botão próximo . Então, certifique-se de Aceitar o acordo de Eula. Depois, toque no próximo . Isso irá extrair os arquivos. Agora é só copiar o caminho de extração, que parece c:\SWSetup\ SP73917 e bateu Próximo . Após a extração ter sido concluída, pressione o botão Tecla Windows + E . Navegue até o caminho copiado anteriormente colando-o na barra de endereço e pressionando Enter. Clique na pasta hpqflash . Em seguida, execute o arquivo semelhante a SP73917_E . O nome do seu arquivo pode ser alterado, mas o E personagem permanece. Verifique se você não tem um USB conectado agora. Então clique Criar um disco USB inicializável na chave . Faça backup dos dados no USB quando diz Inserir USB a ser formatado e clique em OK Em seguida, você deve acertar o Sim em ordem de Formatar USB . Agora, em seguida, selecione FAT32 no Ferramenta de formato de armazenamento em disco USB da HP no menu de contexto suspenso do Sistema de Arquivos. Em seguida, pressione o botão Iniciar e, se você solicitar confirmação, confirme sua ação e feche todos os aplicativos. Em seguida, conecte o USB no sistema ao seu laptop HP. Agora, bata no ESC botão para acessar o Menu de inicialização e toque no Opções de inicialização do dispositivo . Em seguida, selecione o Pendrive da lista. Agora, basta executar as instruções na tela para instalar a atualização do BIOS da HP. Além disso, coloque seu laptop HP no carregamento enquanto atualiza o BIOS.

O primeiro método que você pode usar ao atualizar o BIOS da HP é por meio do Windows. No entanto, é o método mais fácil que você pode usar para atualizar sua versão do BIOS em laptops HP. Mas, muitos usuários não sabem como fazê-lo. Bem, não se preocupe! Você pode simplesmente executar estas etapas para atualizar o BIOS:

Visite a Downloads de software e drivers HP Aqui você pode inserir o número do seu modelo HP, digitar o nome do modelo que você anotou usando as etapas que mencionamos no início deste guia e pressionar enter. Encontre o modelo que corresponde ao seu nos resultados da pesquisa e clique nele. Você será redirecionado para a página de suporte do modelo. Escolha o sistema operacional que você anotou em Sistemas operacionais em inglês. Para expandir o categoria BIOS na lista de resultados, clique no botão (+) sinal ao lado dele. Caso contrário, o BIOS original do seu modelo é a única versão disponível. Clique no Download botão se a versão do BIOS disponível for mais recente do que a que você tem. É possível que você já tenha a versão mais recente do BIOS, portanto, verifique-a. Você deve salvar todos os outros aplicativos e fechá-los. Para esta atividade, você também deve desativar temporariamente seu antivírus. Depois que a configuração do BIOS for baixada, execute-a. Continue clicando em próximo. Então, você deve Aceitar a Eula acordo . Agora, toque no próximo. Isso iniciará a extração da vontade de configuração. cópia de Está caminho de extração que pode se parecer com: c:\SWSetup\SP73917 . Em seguida, acerte o Próximo . Após a extração ter sido concluída, pressione o botão Tecla Windows + E . Navegue até o caminho copiado anteriormente colando-o na barra de endereço e pressionando Enter. Clique na pasta hpqflash . Em seguida, execute o arquivo semelhante a SP73917_E . O nome do seu arquivo pode ser alterado, mas o E personagem permanece. Então clique Iniciar atualização do BIOS neste sistema . Agora, bata OK siga as instruções na tela e aguarde a conclusão da instalação. Mas, você tem que ter certeza de não desligue seu laptop em qualquer caso, durante o processo de atualização do BIOS da HP, pois isso pode bloquear seu PC. Além disso, se possível, recomendamos que você coloque o adaptador CA do seu laptop HP durante o processo de atualização do BIOS HP.

Da mesa do autor

Então, é assim que você vai baixe e instale a atualização do BIOS HP. Esperamos que você ache isso útil. Agora, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

ARTIGOS RELACIONADOS: