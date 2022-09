Pequenas mudanças na rotina e na organização podem ajudar na hora de aumentar a concentração no home office. Por isso, fizemos este conteúdo com o propósito de apresentar alguns desses fatores importantes. A seguir, você encontra 5 dicas que podem ajudar na hora de construir uma rotina de trabalho que eleve a sua produtividade. Vamos lá?

Como aumentar a concentração no home office?

Obviamente, não estamos falando de como aumentar a concentração no home office em casos de problemas de saúde. Se você está vivendo a falta de concentração e outros sintomas de saúde física e mental, considere conversar com o seu médico. Agora, se você sente que a falta de concentração é algo superficial, e que diz respeito à falta de organização, por exemplo, considere nossas sugestões como um ponto de partida para a sua análise:

1. Analise o que pode estar lhe distraindo

Um excelente exercício para aumentar a concentração no home office é investigar o que pode estar lhe distraindo. Às vezes, você sente que está sendo improdutivo, mas não sabe o que está causando isso? Comece a se atentar quando perceber que uma atividade está “ficando para trás”.

Será que você está respondendo mensagens que não deveria? Ou rolando feeds de notícia que não têm relação com a sua atividade atual? Pense um pouco sobre isso e comece a perceber o que costuma lhe distrair no dia a dia.

2. Faça pausas para descansar a mente

Considere criar momentos de pausa e descanso no dia a dia corrido. Caso contrário, pode ser que você esteja se distraindo com frequência por conta do cansaço mental.

Isso porque o nosso cérebro não é uma máquina, e ele possui o que chamamos de processo de “saturação”. Isto é, em alguns momentos ele poderá ficar sobrecarregado, necessitando de uma pausa para retomar ao foco mais tarde.

As pausas não precisam ser grandes. Alguns minutos podem ser o suficiente.

3. Saiba organizar as suas tarefas de modo eficiente

Você tem organizado as suas tarefas? Sabe o que deve ser feito no dia? Entende quais são as suas prioridades? Ou age, simplesmente, de forma aleatória?

Às vezes, para aumentar a concentração no home office você precisa organizar melhor a sua agenda. Isso, pois, a falta de organização pode resultar em uma atuação “flutuante”, podemos dizer assim. Dito de outro modo, você pode estar pulando de atividade em atividade, por não ter critério de organização, o que atrapalha o foco.

4. Prepare o seu ambiente de trabalho

O seu ambiente de trabalho, fisicamente, também ajuda a aumentar a concentração no home office. Portanto, considere posicionar a sua mesa em um local bem iluminado e o mais longe possível dos ruídos e das distrações visuais. A circulação de ar, a qualidade da cadeira e dos equipamentos também fazem diferença. Pense nisso.

5. Converse com quem está “atrapalhando”

Converse com os familiares que possam estar lhe interrompendo. Seja sincero e franco. Fale sobre a necessidade de foco e concentração, e diga que nos momentos de pausa será possível conversar. Assim, as chances de focar melhor no trabalho serão maiores, concorda? 😉