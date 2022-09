Como chegar às cavernas do tempo em World of Warcraft 2022

As Cavernas do Tempo, localizadas na região leste de Tanaris, contêm portais para vários períodos históricos e eventos do passado de Warcraft. As cavernas servem como uma encruzilhada para diferentes linhas do tempo. E o tempo pode ser percorrido ao longo de seu fluxo e refluxo através deles.

Nozdormu e a Revoada Dragônica de bronze vivem nas Cavernas do Tempo. Eles estão em uma missão sagrada. E eles foram acusados ​​disso pelos titãs. No entanto, interferir com o tempo sem dúvida o interromperia. Houve uma interferência recente no tempo por uma força misteriosa chamada Dragonflight infinita.

De fato, aventureiros estão sendo recrutados pela Revoada Dragônica Bronze para garantir que o passado permaneça no passado. Aqui está mais sobre isso.

Como chegar às cavernas do tempo em World of Warcraft

Você pode acessar a sala do portal recém-adicionada no Mage Quarter de Stormwind se for um membro da Alliance. A sala do portal está localizada no topo da torre principal no The Mage Quarter. As escadas estão a poucos passos de distância.

Basta entrar no portal e seguir em frente. Vire à direita imediatamente depois disso. E, o portal pode ser encontrado na extremidade da sala. As torres têm desempenhado um papel importante no World of Warcraft. E, você não deve ter problemas para encontrá-lo.

Chegue a Cavernas do Tempo como Horda

Os jogadores da Horda devem se dirigir à entrada de Orgrimmar. E, vire à direita ao entrar. A sala do portal está na parte inferior das etapas. Você está diretamente em frente ao portal. Apenas siga em frente para chegar às Cavernas do Tempo.

Após a remoção de seu portal em 8.1.5, foi difícil ir para lá. Os caçadores de transmog de World of Warcraft, colecionadores de montarias e completadores usavam regularmente essa área, embora ela não corresponda ao conteúdo atual. O fato de estar de volta é notável de se ver.

As Cavernas do Tempo de World of Warcraft são um recurso interessante, além de sua importância geográfica. Esta área tem portais para uma variedade de masmorras emocionantes, de acordo com a tradição da área. Além disso, é um componente chave do Cataclysm.

As Cavernas do Tempo também são fundamentais para a celebração do 15º aniversário do jogo. E, se você quiser ver algumas recompensas visuais legais, talvez queira ir lá em breve.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como chegar às cavernas do tempo no mundo do warcraft. Esperamos que você tenha achado este artigo interessante.

