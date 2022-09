Como comprar uma franquia? – Notícias Concursos

Se você está pensando em comprar uma franquia é preciso que seja feito um planejamento para tanto. É isso que vai garantir o sucesso e segurança do seu negócio sem muitos riscos, afinal, o investimento nem sempre é pequeno. Por isso que hoje, nós vamos indicar como se planejar para comprar uma franquia.

Como começar a se planejar para comprar uma franquia?

Apresentaremos na sequência, alguns itens necessários para que você compre a sua franquia com segurança e obtenha certa lucratividade no caminho.

Tenha um objetivo de investimento e escolha a marca que deseja franquear

Pense: O que você gosta de fazer? Esta questão irá te remeter ao segmento de franquia que pretende atuar. Nesse momento, é necessário pensar muito, pois você dedicará a maior parte do seu tempo em fazer este negócio dar certo.

Por isso, antes mesmo de pensar nos lucros, é preciso identificar o segmento que mais tem a ver com você para que, dessa forma, possa se realizar profissionalmente com a escolha realizada.

Você pode optar pelas 11 opções de segmentos de franquia existentes no mercado:

Alimentação

Moda

Saúde, Beleza e Bem-estar

Casa e construção

Serviços automotivos

Entretenimento e lazer

Limpeza e conservação

Serviços educacionais

Hotelaria e Turismo

Serviços e outros negócios

Comunicação, informática e eletrônicos.

Procure por marcas de franquias que são mais conhecidas no mercado

Depois de escolher a área, é preciso realizar uma pesquisa profunda nas marcas existentes do segmento, definindo as mais conhecidas no mercado e que estão disponíveis para receber novos franqueados.

Para isso, procure em sites relacionados, pois você irá encontrar uma variedade muito grande de franquias em todos os segmentos. Como você já tem o setor escolhido, a pesquisa de marcas já será mais seletiva. Busque se aprofundar em cada opção e aproveite a pesquisa para saber um pouco mais sobre as marcas e os investimentos envolvidos. Procure também sobre a confiabilidade da marca e as possíveis reclamações dos clientes em sites como o Reclame Aqui, por exemplo.

Procure conversar com a franqueadora e escutar a sua proposta para a unidade

Normalmente, o primeiro contato com a franqueadora é feito a partir do site da marca. Procure a aba “Seja um franqueado” e informe seus dados, encaminhando para a empresa.

Aguarde contato da franqueadora, pois este é o momento em tirar todas as suas dúvidas.

Porém, não esqueça: enquanto isso acontece, você também será avaliado. Assim, deixe claro os seus interesses, bem como a sua capacidade financeira para investir. Jamais diga que você não tem o aporte necessário para o investimento, mas informe que você tem condições de realizar um empréstimo, possuir um sócio, ou mesmo fazer um financiamento bancário.

Faça a análise da COF e do Contrato entre Franqueadora e Franqueado

A COF é a Circular de Oferta de Franquia, e possui todas as informações sobre a franquia. Se o diálogo for promissor e você quiser iniciar com o processo para comprar a franquia, a empresa irá encaminhar a COF e o modelo de contrato.

Na COF você vai encontrar informações como: faturamento, investimento inicial, suporte, direitos e deveres dos franqueados e da franqueadora.

Se tiver dúvidas, procure ajuda de um contador, ou de um advogado, para entender as palavras que você ficou em dúvida.

Faça a análise do Plano de Negócios constante da COF

O Plano de Negócios é o que dá o direcionamento para o franqueado iniciar as suas atividades, bem como faz projeções de investimentos e faturamento, para ter ideia do que você irá realizar em sua franquia.

Tenha uma preparação financeira para o pagamento das taxas necessárias

Faça a previsão das taxas necessárias para abrir a franquia, pois estes valores normalmente não constam dos investimentos iniciais. Entre as principais, tem-se a taxa de franquia e a necessidade de capital de giro.

Mas é preciso avaliar também as taxas de royalties (que são pagas geralmente de maneira mensal, sobre o valor do faturamento bruto) e a taxa de marketing ou propaganda.

Estas são as principais atitudes que você precisa tomar para se planejar ao comprar uma franquia.

Assim, não aja por impulso, afinal, é um grande investimento e você precisa avaliar todas as possibilidades.

Por fim, utilize a internet como fonte de pesquisa de marcas, avalie a sua capacidade financeira, tenha conhecimento sobre a credibilidade da marca e tome atitudes positivas em relação à franqueadora.

Temos certeza que, com as informações do post que você acabou de conferir, será muito mais fácil entrar de vez no mundo dos negócios e, assim, comprar a sua própria franquia!