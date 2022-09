Algumas atitudes podem ajudar na hora de construir um bom relacionamento com os alunos. A maior parte delas partem de um mesmo pressuposto: desenvolver uma atmosfera mais amigável e humana. Desse modo, torna-se viável aumentar a confiança dos alunos e desenvolver relacionamentos mais saudáveis.

Pensando nessas atitudes, criamos este conteúdo com o propósito de servir de um ponto de reflexão para a sua prática docente. Veja a seguir.

Como construir um bom relacionamento com os alunos?

Para construir um bom relacionamento com os alunos é preciso ter em mente que cada aluno é único, assim como cada turma. Portanto, não caia no equívoco de pensar que existem fórmula infalíveis para a construção de bons relacionamentos. O que existem são boas práticas, mas não quer dizer que elas causarão o mesmo impacto em todas as pessoas.

Por isso, a escuta ativa e a atenção genuína ao perfil de cada aluno é importante durante essa jornada de desenvolver relacionamento com os alunos. Abaixo damos algumas dicas nesse sentido:

1. Pratique a escuta ativa

A escuta ativa, sem dúvidas, pode fazer toda a diferença no dia a dia. Quando nos propomos a escutar ativamente o que os alunos têm a dizer, eles, tendencialmente, se sentirão mais acolhidos e respeitados. Além disso, por meio dessa escuta você pode perceber quais pontos da sua prática podem ser melhorados para oferecer um suporte mais qualificado aos alunos.

2. Seja empático

A empatia também é importante, e está relacionada à escuta ativa. Por meio dela você poderá se colocar no lugar dos seus alunos e entender algumas dificuldades, comportamentos tidos como “ruins” e assim por diante. Consequentemente, poderá tomar decisões mais justas e equilibradas.

3. Esteja aberto para o diálogo

Para construir um bom relacionamento com os alunos e com qualquer pessoa, o diálogo e a compreensão também precisam aparecer. Converse com os seus alunos, tire dúvidas, mostre-se disponível para conversas, e assim por diante.

4. Dê feedbacks aos seus alunos

Procure dar feedbacks aos seus alunos, à medida que eles vão avançando no crescimento e desenvolvimento. Seja sincero e gentil nesse momento, além de apontar possíveis caminhos que possam ajudar os educandos.

Esse tipo de postura auxilia na hora de elevar a confiança dos alunos, gerando uma atmosfera mais positiva na sala de aula.

5. Cuidado com as punições

Cuidado com a forma como você inclui as punições no dia a dia dos alunos. Usar de ferramentas como “tirar pontos da média” apenas para se mostrar autoritário não ajuda a construir um bom relacionamento com os alunos.

Mais vale construir ferramentas que reconheçam os comportamentos positivos, do que focar apenas no que está ruim e deve ser punido.

Claro que a justiça precisa operar e os alunos devem receber chamadas de atenção quando cometerem equívocos, mas não se esqueça de reconhecer as ações positivas!

6. Reconheça o esforço de cada um

Reforçando o que apontamos acima, procure reconhecer o crescimento e desenvolvimento de cada um. Esse tipo de postura tende a ajudar na hora de construir um bom relacionamento com os alunos. Considere essa possibilidade e boas aulas!