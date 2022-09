Como consultar o número PIS para verificar o saldo do FGTS? veja

As consultas do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já foram liberadas. No entanto, para verificar se tem direito a nova modalidade e o valor que poderá ser retirado, o trabalhador deve informar o número do Programa de Integração Social (PIS).

Veja como consultar o seu número do PIS?

O cidadão pode consultar a numeração por diversos meios. Normalmente, o PIS é o mesmo que o NIT e o NIS, sendo assim, basta buscá-lo na carteira trabalho física ou na folha do Cadastro Único, caso seja registrado.

Todavia, é possível ainda verificar o número pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTD) ou pelo site Meu INSS. Veja como realizar os procedimentos a seguir:

Consulta do PIS pela CTD

Baixe o aplicativo no seu celular, disponível para Android e iOS; Entre no sistema através do seu cadastro na plataforma Gov.br; Vá na opção “Contratos” e depois selecione o botão “+” em um dos contratos; Ao fazer isso, o próprio sistema mostrará quais são os detalhes sobre aquele determinado trabalho; Entre os dados, o cidadão poderá conferir justamente a numeração do seu PIS/Pasep.

Consulta pelo site Meu INSS

Acesse o site meu.inss.gov.br; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Feito isto, digite a sua senha e clique em “Entrar” Na parte superior da tela, clique em “Meu Cadastro”; No final da página, será possível acessar o seu número NIS, que vale também como PIS.

Como consultar o saldo do FGTS?

O trabalhador pode consultar o seu FGTS de várias formas. Portanto, veja cada uma delas a seguir:

Por SMS

Sendo uma das formas mais práticas de consultar o FGTS, o trabalhador pode aderir a opção de receber mensagens de textos (SMS) quando houver alguma movimentação em suas contas no Fundo de Garantia.

Por correspondência

Outra forma de receber o extrato do FGTS é em sua própria residência. O trabalhador pode ter acesso as informações a cada dois meses, basta informar o endereço completo no site do órgão, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Por fim, é possível consultar o extrato do FGTS através do site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Pelo site, o trabalhador deve informar o NIS (PIS/Pasep) ou a Senha Cidadão. A consulta pelo aplicativo também é simples, no entanto, é preciso baixá-lo.

Saque extraordinário de R$ 1 mil do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem sido muito procurado pelos brasileiros devido a crise econômica.

Nesse sentido, o Governo Federal está permitindo que os trabalhadores saquem parte dos seus valores disponíveis nas contas do fundo através de iniciativas, como é o caso do saque extraordinário de até 1 mil e do saque emergencial.

A Caixa Econômica Federal foi a responsável pelos repasses dos recursos, que são normalmente depositados via Poupança Digital do Caixa Tem. Dessa forma, veja como consultar o seu FGTS e acompanhar as movimentações.

Todos os trabalhadores que têm direito já podem realizar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O Governo Federal liberou até R$ 1 mil para aqueles que têm saldo disponível em suas contas do fundo.

O trabalhador pode consultar se foi contemplado através do aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), no site da Caixa Econômica Federal ou em uma de suas agências. O saque dos valores pode ser realizado até dia 15 de dezembro deste ano.