Como corrigir o Adobe Illustrator preso no processamento (2022)

Por que o Illustrator está travado? Procurando a resposta para a mesma pergunta? Adobe Illustrator é um aplicativo de design gráfico popular usado para criar gráficos vetoriais. Muitos profissionais e artistas usam isso para criar logotipos, clip-arts, plantas, etc. O Adobe Illustrator fornece algumas ferramentas úteis para diferentes trabalhos, como Seleção, Pincel, Caneta e Lápis. Essas ferramentas ajudam você a selecionar, criar e manipular facilmente objetos ou obras de arte. No geral, este é um dos melhores design gráfico que se pode usar.

Recentemente, os usuários relataram que, sempre que tentam exportar arquivos do Illustrator, não conseguem fazê-lo. Eles disseram que Adobe Illustrator trava no processamento e não se move mais. Se você estiver enfrentando esse problema, este artigo o guiará com as etapas de solução de problemas para corrigi-lo.

Por que o Illustrator está preso no processamento?

Se você está procurando por que o Illustrator está travado no processamento, saiba que pode haver vários motivos por trás desse problema. É provável que você encontre esse problema devido a motivos como:

Aplicativos de terceiros estão interferindo no Illustrator.

Você pode estar usando uma versão desatualizada do Adobe Illustrator.

A versão atualizada tem alguns bugs.

Esse problema pode surgir devido a uma conexão de rede instável.

Corrigir Adobe Illustrator travado no processamento

Agora que você sabe o que está causando esse problema, vamos discutir algumas etapas de solução de problemas para corrigi-lo.

Garanta uma conexão estável

Você enfrentará esse problema com uma conexão de internet instável. Você precisa ter uma velocidade de internet estável para usar o Adobe Illustrator. Verifique a velocidade da sua internet se o Adobe Illustrator estiver travado no processamento. Você pode verificar a velocidade da internet acessando Teste rápido.

Se a Internet estiver estável, vá para a próxima etapa de solução de problemas do artigo. No entanto, se houver algum problema com a rede, solucione-o seguindo as etapas abaixo-

Reconecte-se à rede à qual você está conectado.

Se você estiver usando um roteador, reinicie-o e conecte-o novamente. Para um hotspot móvel, reinicie o seu hotspot.

Tente conectar seu PC ao seu roteador usando o cabo.

Se nada ajudar, entre em contato com seu ISP para verificar se há interrupções na rede e corrigir os problemas com sua Internet.

Excluir arquivos de configuração

Se os arquivos de configuração do Adobe Illustrator estiverem corrompidos, você terá que excluí-los para corrigir esse erro. Quando você excluir os arquivos de configuração, eles serão criados por conta própria quando você usar o Illustrator na próxima vez. Isso corrigirá o problema e impedirá que o Adobe Illustrator fique preso no processamento.

As etapas para o mesmo podem variar para Windows e macOS. Discutiremos o processo para ambos à frente.

janelas

Para excluir arquivos de configuração no Windows, siga as etapas abaixo-

Abrir Explorador de arquivos no seu PC pressionando o botão Windows + E combinação de teclas.

Agora, clique no Visão opção presente na parte superior da barra de menu. Agora, clique em mostrar e depois clique em Itens ocultos .

Vá para o seguinte local no File Explorer- C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator 26 Settings\en_US\x64

Agora, selecione e exclua o .runConfig e .runConfigRobin arquivos.

Finalmente, você tem que reiniciar Adobe Illustrator e, em seguida, verifique se o problema foi corrigido ou não.

Mac OS-

Em primeiro lugar, lançar Localizador em seu sistema e pressione CMD + Deslocamento + . combinação de teclas para visualizar os arquivos ocultos.

Vá para o seguinte local agora- /Users//Library/Preferences/Adobe Illustrator 26 Settings/pt_BR

Herem deletar .runConfig e .runConfigRobin arquivos .

Uma vez feito, verifique se o problema foi corrigido ou não.

Fazendo downgrade do Adobe Illustrator

Se você começou a enfrentar esse problema depois de atualizar para a versão mais recente, pode ser por causa dos bugs na versão mais recente do aplicativo. Você deve tentar fazer o downgrade do aplicativo e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Nuvens criativas aplicativo e selecione Adobe Illustrator.

Clique no Mais (…) ao lado do aplicativo e clique em Outras versões.

Debaixo de Versões mais antigas seção, clique no botão Instalar botão ao lado da versão que você deseja instalar.

Isso fará o downgrade do Adobe Illustrator e agora você não deve enfrentar esse problema novamente.

Conclusão

Se o Adobe Illustrator estiver travado no processamento, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Listamos algumas etapas de solução de problemas que funcionaram para usuários que enfrentam o mesmo problema. Você pode tentar seguir as etapas acima e verificar se isso funciona para você. Se você ainda enfrentar algum problema, informe-nos no comentário abaixo.

Perguntas Frequentes (FAQ) –

Por que meu ilustrador está travado?

Pode haver vários motivos pelos quais o Adobe Illustrator pode estar travado. Pode ser por causa de internet instável, aplicativos desatualizados, bugs com a versão mais recente, etc.

Como você descongela o Adobe Illustrator?

Se o Adobe Illustrator continuar congelando, você terá que encerrar a tarefa no gerenciador de tarefas e fechar todos os outros aplicativos que consomem altos recursos da CPU. Para isso, siga os passos abaixo-

Imprensa Ctrl+Shift+Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas.

Debaixo de Processos guia, selecione Adobe Illustrator e clique em Finalizar tarefa.

Feche todos os aplicativos desnecessários em execução no seu PC.

Reinicie o Adobe Illustrator e agora você não deve mais enfrentar o problema.

Você pode executar o Adobe no modo de segurança?

O modo de segurança já está ativado na Adobe por padrão. Para especificar as configurações, clique em Editar e depois clique em Preferências. Clique no Segurança (aprimorada) opção sob o Categorias seção. Isto é como executar o Adobe no modo de segurança.

