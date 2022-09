Como corrigir o código de erro 301 do Hulu (6 maneiras de corrigir)

Muitos dos leitores do itechhacks não conseguiram assistir a nenhum vídeo no aplicativo Hulu e, sempre que tentam transmitir algum vídeo, a tela mostra o “Código de erro 301” erro, você é quem está recebendo este erro enquanto assiste a algum vídeo? Se sim, então você sabe a solução para este erro? Não se preocupe, pois estamos aqui com uma solução para corrigir o código de erro 301 do Hulu. Leia o artigo completo e confira a solução para corrigir o erro.

Hulu é um serviço pago de streaming de vídeo baseado nos Estados Unidos. Os usuários precisam pagar para ativar sua conta, que pode ser usada em qualquer dispositivo para assistir seus programas de TV e filmes favoritos. Aqui, você pode transmitir vários programas, filmes, séries de TV etc.

O que causa o código de erro 301?

Primeiro, veja os motivos pelos quais esse erro é causado. Então, aqui reunimos os motivos mais comuns pelos quais o erro ocorre.

Cache/Cookies.

Conexão lenta com a Internet.

Problema de DNS.

Data e hora.

Muitos dispositivos conectados ao Hulu simultaneamente.

Confira os métodos e resolva o código de erro 301 do Hulu.

Método 1: corrigir o código de erro 301 do Hulu limpando o cache

Este método está disponível para quem usa o Hulu no PC ou MAC. Você precisa limpar o cache/cookies do navegador se estiver recebendo esse erro. Siga as etapas e limpe o cache do seu navegador.

Para o Google Chrome:

Primeiro, abra o Chrome e abra a nova guia.

No canto superior direito da tela, clique nos três pontinhos.

Clique na opção Mais Ferramentas e escolha “ Limpar dados de navegação .”

.” Em seguida, toque em “ Período ” e escolha “ Tempo todo .”

” e escolha “ .” Verifique as opções e toque em “ Apagar os dados. “

“ Todos os cookies e cache serão limpos do navegador Chrome.

Agora, tente abrir o aplicativo Hulu e verifique se você está recebendo o erro ou não.

Método 2: corrigir o código de erro 301 do Hulu alterando as configurações de DNS

Você deve reconfigurar algumas das configurações de DNS para inseri-las corretamente. O método para alterar as configurações de DNS é diferente para todos os dispositivos. Confira as etapas a seguir para diferentes dispositivos.

Passos para PC:

Pressione as teclas Windows + R juntas e digite “ncpa.cpl”

Agora, clique com o botão direito do mouse e escolha Propriedades.

E clique duas vezes na opção Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4)

Agora, verifique o uso dos seguintes endereços de servidor DNS.

Para o servidor DNS preferencial, escreva 8.8.8.8, e para o servidor DNS alternativo, escreva “8.8.4.4.”

e para o servidor DNS alternativo, escreva Clique em OK e salve suas configurações.

Agora, verifique o aplicativo para ver se o erro ainda está ocorrendo ou não.

Etapas para PlayStation:

No seu play station, vá para Configurações e selecione “Rede”.

Agora, clique no botão “ Configurar conexão com a Internet .”

.” Toque na opção Wifi ou LAN

Clique na opção Personalizar para configuração.

Para as configurações de endereço IP e DHCP, escolha automático, se não houver preferência.

Para “Configurações de DNS”, clique na opção Manual

Agora, clique em DNS primário e digite “8.8.8.8”

Em seguida, clique em DNS secundário e digite “8.8.4.4”

Método 3: Desconecte outros dispositivos

Se, ao mesmo tempo, muitos dispositivos estiverem conectados ao mesmo tempo para transmitir vídeos, você deverá desconectar outros dispositivos.

Como está atrapalhando seus serviços e pode ser bloqueado para sua conta. Portanto, é melhor desconectar todos os outros dispositivos conectados à conta. Certifique-se de que ninguém mais está usando a conta e tente novamente para se conectar.

Certifique-se de que as configurações de Data e Hora estejam configuradas corretamente. Se o serviço perceber que a data e a hora não estão corretas, esse erro poderá ocorrer.

Método 5: reinstalando o aplicativo Hulu

Mesmo depois de experimentar todos esses métodos, se você ainda estiver recebendo um erro, a última tentativa é reinstalar o aplicativo Hulu no seu dispositivo. Desinstale o aplicativo do seu dispositivo e baixe-o novamente. Mesmo depois de fazer isso, o erro ainda é o mesmo, entre em contato com o suporte ao cliente e tente resolvê-lo.

Método 6: Verifique sua velocidade de conexão com a Internet

Todo mundo sabe como é quando a conexão com a internet não é boa. Se a internet não for boa, nada funciona melhor. Portanto, esse pode ser um dos motivos pelos quais seu aplicativo Hulu pode não estar funcionando corretamente.

Se a velocidade da Internet não for boa, o Hulu poderá diminuir a velocidade do vídeo, pois o vídeo do Hulu precisa de 3,0 Mbps e 8,0 Mbps enquanto você assiste à TV ao vivo. Portanto, confira seu teste de velocidade da Internet caso esteja com problemas para assistir ao aplicativo Hulu.

