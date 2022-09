Como cultivar papoula em vasos de forma simples

Não podemos negar que as papoulas são flores muito formosas. Elas vêm em um enorme leque de cores, como azuis, rosas, vermelhas, amarelas, entre muitas outras. Aliás, você sabia que essas plantas carregam consigo uma história muito antiga. E que algumas delas incluem até algumas proibições de cultivo?

Por isso, venha aprender nesse artigo a história dessa flor tão popular e ancestral. Além disso, aprenda as melhores técnicas para cultivar papoula em vasos na sua casa.

Conheça a história das papoulas

A história que essa flor carrega é muito antiga. A papoula tem origem asiática. E, algumas delas, como a variedade Papaver Somniferum, conhecida como Dormideira, produz uma substância que pode ser usada como ópio. Desse modo, essa substância causa sonolência e adormecimento, e é daí que vem a morfina.

Sabendo disso, os egípcios já utilizavam essa planta com fim de entorpecimento. Além disso, os sumérios, assírios e babilônios também usavam a flor para o mesmo fim.

Pela sua razão opióide, muitos países passaram a proibir seu cultivo, visto que poderia ser usado para produção de entorpecentes. Aqui, no Brasil, apenas o cultivo da Papaver Somniferum é ilegal. Por isso, você pode cultivar papoula em vasos o quanto quiser.

O que você precisa saber antes de cultivar papoula em vasos

Essa espécie de história longínqua tem uma série de características que você deve considerar ao pensar em cultivar papoula em vasos.

Em primeiro lugar, é importante destacar que para iniciar o plantio de papoulas, é necessário que você possua a semente da planta e não a muda. Isso porque o cultivo dessas flores ocorre por meio das suas sementes.

Além disso, o seu plantio deve ser feito em um solo previamente preparado, sem a presença de ervas daninhas, que esteja preferencialmente úmido.

O clima também é muito importante para cultivar papoula em vasos. Para elas, o ideal é o clima quente. Portanto, é fácil de realizar o plantio aqui no Brasil.

Junto a isso, procure realizar seu cultivo nos períodos entre a primavera e o outono, onde será mais quente. A planta costuma florescer entre maio e junho, e necessita de luz solar direta, mas apenas nos momentos mais frios do dia.

Como cultivar papoula em vasos

Para realizar o plantio da flor você precisará de alguns itens, como: um vaso grande o suficiente para as papoulas. Aliás, o recipiente deve ter buracos para drenagem da água, terra para vaso, as sementes de papoulas e também adubo.

Com todos os itens em mãos começaremos a cultivar papoula em vasos, aprenda:

Para o primeiro passo, faça uma mistura de terra para vaso e adubo, para que à terra não fique muito pesada e compactada. As papoulas gostam de solo bem drenado e úmido.

Lembre-se de deixar um espaço de 2,5 a 3 cm até o topo do vaso. Em seguida, distribua as sementes gentilmente por cima da terra. Após isso, cubra com mais um pouco de terra.

Ao regar, deve-se ter muita atenção. Não é bom que as sementes da papoula se molhem muito. Por isso, tenha cuidado com o que utilizará para molhar o local. Se possível, utilize um borrifador ou um regador para que a rega seja mais delicada.

Então, não deixe o solo muito encharcado. Aliás, procure realizar a irrigação apenas quando o solo estiver começando a secar, para que as raízes não apodreçam.

Deixe o vaso em um local de bastante luz, de preferência durante a manhã e fim de tarde. Com a papoula já desenvolvida, regue todos os dias. Ademais, retire folhas e flores que já estão murchando para dar espaço para as novas.

Papoulas na culinária

Agora que você aprendeu como é fácil cultivar papoula em vasos, você sabia que a papoula é usada na culinária? Pois, sim, as pétalas da flor podem ser utilizadas em saladas e comidas cruas.

Já as sementes são muito úteis para o preparo de pães, bolos e tortas, além de temperos para molhos e pratos diversos.

Ao contrário do que se imagina, as sementes das flores são bastante benéficas e seguras para consumo. Na verdade, não dão origem aos entorpecentes que aprendemos neste artigo. O ópio, na verdade, vem de uma resina que é extraída da planta.

Além disso, a flor pode ser consumida como forma de chá, e feita infusões ou ainda xaropes.

E aí? Aprendeu certinho a como cultivar papoula em vasos? É bem fácil, não é mesmo? Não deixe de compartilhar o artigo com seus amigos que curtem jardinagem.