Como deixar área da piscina segura para crianças e pets

A preocupação de muitos pais de crianças pequenas e donos de pets ao construir uma piscina em casa, é que caiam na água e não conseguem sair.

Essas situações, na verdade, são bem comuns e também muito perigosas. Ainda que haja o instinto de nadar para sobreviver, às vezes, as crianças podem acabar se desesperando e não conseguir chamar ajuda. E aí o pior pode acontecer.

Por isso, ensinaremos hoje a como deixar a área da piscina mais segura para crianças e pets, assim como evitar acidentes no local.

Área da piscina segura para crianças e pets: o que fazer para evitar acidentes?

As crianças pequenas podem não ter muita noção do perigo que a água representa. Por isso ao entrar na piscina para brincar, acabam caindo por andar muito próximo à borda.

A maioria dos animais já sabe nadar desde filhotes, mas em alguns casos podem acontecer acidentes e até afogamentos de pets mais desatentos.

Muitos cuidados devem ser tomados ao decidir por uma piscina na área de lazer da casa. Portanto, alguns itens devem ser pensados ainda na construção. Isto é, compor um ambiente que garante não só a diversão, como também a segurança das crianças pequenas, animais e até de adultos.

Então, veja dicas sobre como deixar a área da piscina segura para crianças e pets ao decorrer do texto.

Na construção, que precauções tomar para manter a área da piscina segura para crianças pequenas e animais?

Se você está no processo de construção da área de lazer de casa, tome essas precauções ao inserir a piscina no local. Ao decidir pela piscina que fará parte do ambiente, opte por aquelas que já possuem escadas embutidas. Pois, elas promovem uma área mais rasa.

Se for construir, decida por um projeto onde existam áreas rasas em pelo menos dois lados da piscina, garantindo uma saída mais fácil da água.

O piso ao redor também tem muita importância. Nunca escolha pisos lisos e acetinados para revestir o entorno da piscina. Uma vez que esses modelos costumam causar escorregões e com o desequilíbrio cair dentro da água.

Os pisos abrasivos e porosos são ideais, pois além de absorver a água com mais facilidade, promove segurança ao caminhar pelo local, criando um atrito entre os pés e o chão.

Se for possível, construa a área de lazer dentro de um ambiente com muros e porta ou, ainda, com cercas altas e portões com trancas. Assim, as crianças e pets estarão restritos e não poderão acessar o local. Aliás, essa é a medida mais importante para ter a área da piscina segura.

O que posso fazer para manter a segurança desse local?

Se você já construiu e sua piscina não possui os itens listados no tópico anterior, a melhor medida é construir cercas altas ao entorno. Além disso, utilizar capas de proteção.

As capas de proteção podem ser feitas na medida da piscina. Desse modo, evita que a criança ou animal caia diretamente na água.

Além disso, é uma ótima opção para manter a água limpa e livre de sujeiras e folhas que possam cair lá dentro.

Outra alternativa é a utilização de decks de madeira, também sob medida, que ficam acima da piscina. Esse item promove a segurança ainda maior, pois cobre toda a área aberta e esconde a água.

Uma vantagem decorativa é usar os decks de madeira. Pois, além de manter a área da piscina segura, também promovem um espaço a mais para circulação. Assim, sendo ideal para festas e momentos onde há muitas pessoas no local.

Procure deixar boias e macarrões na água, para se caso alguma criança se desequilibrar e cair, poder ter algo em que apoiar até que a ajuda chegue.

Evite deixar brinquedos e outros itens que possam chamar a atenção dos pequenos na água, pois eles podem sentir vontade de pegar o item, e desse modo cair na piscina.

Sempre deixe claro para as crianças o quão perigoso pode ser entrar na água sem a supervisão de um adulto. Ademais, os oriente a nunca correr ou andar perto da piscina

Com todas essas providências, suas crianças e animais de estimação poderão ter mais segurança ao circular pelo entorno da piscina.

Compartilhe o artigo para que mais pessoas saibam como deixar a área da piscina segura para crianças e pets.