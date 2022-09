O investimento para deixar sua franquia mais atrativa para os clientes perpassa pela situação de prospecção dos leads para a sua marca. Por isso, hoje, nós vamos te mostrar estratégias eficientes para conseguir esse resultado.

Atrair clientes é um dos principais desafios dos franqueados, uma vez que a concorrência, em todos os setores, está muito acirrada. Assim, é preciso criar modos específicos de conquistar mais pessoas para seu negócio.

Como deixar sua franquia mais atrativa para os clientes?

Na sequência, iremos indicar algumas estratégias para deixar sua franquia cada vez mais atrativa e interessante.

Conheça os seus clientes

Para conhecer o seu cliente, é desejável que você crie uma persona. Identifique de forma detalhada, a partir de sua missão e de suas estratégias, quem seria a pessoa padrão que compraria sempre os seus produtos e/ou serviços. Seja bem detalhista e defina: personalidade, gostos, ocupação e, se possível, inclusive um nome.

Assim, quando você criar as suas estratégias de marketing, direcione para essa persona. Em seguida, utilize a sua linguagem, aponte os seus interesses para, dessa forma, você irá atrair as pessoas certas para a sua franquia.

Realize investimentos nas mídias sociais

As redes sociais estão cada vez mais tendo acessos dos mais diferentes possíveis clientes. Assim, é preciso que sua franquia esteja lá, com perfis exatamente nas plataformas em que o seu cliente está.

Além disso, é preciso investir em conteúdo de qualidade para chamar atenção dos potenciais interessados. Esta atitude pode ser benéfica para o cliente e, assim, você irá criar relações verdadeiras e produtivas com ele. Não esqueça: mantenha-se fiel aos seus leads e mantenha uma rotina de publicações além de abrir um canal de comunicação entre a sua franquia e cada pessoa que acompanhe.

Ofereça promoções efetivas

Quando falamos em promoções efetivas, são aquelas que realmente são atrativas para o seu cliente e dão destaque para a sua marca. Avalie inicialmente qual é a possibilidade de oferecer promoções que não impactem na área financeira da franquia e, na sequência, divulgue a promoção.

Muitas vezes perde-se um pouco na lucratividade, mas se ganha em termos de quantidade de vendas, assim, equilibra o caixa da unidade.

Outra promoção possível é a promoção direcionada para a primeira compra: traz o cliente à sua unidade e faz com que ele experimente os produtos e serviços oferecidos.

Faça participações em eventos relativos ao setor de sua franquia

Marque presença em eventos que tenham significado para o seu cliente e que valorizem a marca que você representa. Por exemplo, se a sua franquia trabalha no setor automotivo e vai ocorrer um Feirão de Revenda de Carros, então participe, mostre o que a sua marca pode apresentar de benefícios para o setor. Apresente o seu diferencial.

Seu contato deve ser com todos os clientes, independente das relações que podem ser estabelecidas no futuro. Construa relações de qualidade.

Estabeleça parcerias estratégicas

Estabelecer parcerias estratégicas envolve estar junto com outras empresas que possuem produtos que complementam os oferecidos pela sua franquia. Procure por parceiros que tenham credibilidade no mercado e tenha a confiança dos clientes dos parceiros a seu favor.

Realize investimentos na vitrine de sua franquia

Qualquer vitrine de uma unidade que esteja desorganizada e com poeira, causa má impressão da unidade para o seu cliente. Por isso, torne a vitrine atrativa, com bom gosto, sem muitos produtos.

Mas, se o local for pequeno, faça investimentos em ampliação da porta de entrada e transforme o interior da unidade em uma grande vitrine.

Tenha materiais de acabamento e decoração de acordo com o perfil da unidade

Observe as orientações da franqueadora e coloque a sua identidade na decoração e nos acabamentos da sua unidade. Considere para tanto, a marca, o produto ou serviço que será vendido e o perfil do cliente.

Se a unidade atua em um segmento que aposta em uma decoração mais sofisticada, utilize materiais nobres como mármore e granito, em combinação com vidros e aço inox.

Preste atenção nas cores da decoração

Organize os espaços de forma a combinar as cores que representam a marca de sua unidade com cores neutras como o branco, o cinza e o bege. Além de possibilitar uma impressão de aumento do espaço físico, essas cores irão conferir uma leveza ao ambiente.

Por fim, utilize as estratégias sugeridas e deixe a sua franquia mais atrativa para os clientes. Com certeza fará toda a diferença e o público passará a prestar muito mais atenção ao seu negócio. Não desperdice nenhuma dica e faça bom uso de tudo que aprendeu aqui hoje!