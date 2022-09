Como escolher processador de alimentos? Conheça e veja qual levar pra casa

O processador de alimento pode ser o eletrodoméstico que faltava para completar sua cozinha.

Afinal, eles são capazes de realizar inúmeras tarefas. Por exemplo, moer alimentos, misturar massas, ralar queijos e legumes, e até triturar a comida. E isso, no que lhe concerne, irá lhe poupar muito tempo na cozinha.

Sendo assim, esse eletrodoméstico só possui qualidades e será seu braço direito no preparo dos alimentos.

Portanto, descubra nesse artigo, as melhores dicas de como escolher processador de alimentos que te ajudarão na hora de comprar um.

Quer saber como escolher processador de alimentos? Veja essas dicas que separamos

Você já sabe que o processador de alimentos é um eletrodoméstico fantástico, que diminui horas de serviço na cozinha, não é mesmo? Agora que você está pensando em adquirir um, você sabe como escolher o melhor deles? Confira.

Em primeiro lugar, há alguns fatores que você pode utilizar a favor para escolher processador de alimentos. Como, por exemplo, a sua capacidade interna, a potência, a quantidade de velocidades que ele dispõe. Assim como, escolher o modelo perfeito, também pelas suas funcionalidades extras.

Aliás, existem muitos modelos que entregam muitas funcionalidades úteis na cozinha e por um preço que pode caber no seu bolso.

Outra ponto a analisar é a marca do produto. Pois, alguns podem estragar facilmente ou não oferecer garantia estendida. Por isso, sempre opte por marcas conhecidas e com reputação sólida no mercado de eletrodomésticos.

Lembre-se também de verificar a voltagem do aparelho, pois esta deve ser compatível com as tomadas da sua cozinha. Então, veja essas dicas de como escolher processador de alimentos pelas suas funções.

Como escolher processador de alimentos levando em conta suas funcionalidades

Entre os diversos pontos a se analisar nessa situação, as funções e capacidades do eletrodoméstico são as principais questões a serem vistas.

Sabendo disso, veja essas dicas que separamos de como escolher processador de alimentos pelas suas funções.

Tamanho interno

Um dos mais importantes itens para analisar é a capacidade interna que o processador de alimentos pode oferecer. E isso também depende do que você cogita fazer com ele.

Para pessoas que costumam fazer receitas que rendem muitas porções ou que estão em uma família grande, procure escolher um multiprocessador que ofereça um espaço interno maior.

No entanto, se não tem o costume de fazer receitas mais elaboradas, um multiprocessador pequeno pode servir muito bem para as tarefas do dia a dia.

Velocidades

As velocidades também são importantes. A maioria dos processadores de alimentos oferecem duas velocidades. Enquanto, outros oferecem seis.

De qualquer forma, quanto mais opções de velocidade, melhor será o controle na receita que você prepara. Pois, alguns alimentos e massas exigem uma velocidade menor de mistura ou trituração.

Material

Repare no material do copo e também da base. As melhores opções sempre terão jarros de vidro e base em inox, pois são os mais duráveis.

Entretanto, caso não seja possível, opte pelos materiais mais resistentes e fáceis de limpar no dia a dia.

Funções bônus para ficar atento

Como já sabemos, esses aparelhos podem realizar diversas atividades que ajudam na hora de cozinhar. Algumas marcas oferecem alguns acessórios que podem ser mais úteis para você. Portanto, confira como escolher processador de alimentos optando por funcionalidade.

Copo de liquidificador

Se você ainda não tem um liquidificador, essa é uma boa hora para adquirir um 2 em 1. Desse modo ele confere a função comum de um multiprocessador e a funcionalidade de um liquidificador.

Espremedor de frutas

Essa é uma boa ideia se você gosta de sucos de laranja e limão. Alguns multiprocessadores oferecem acessórios que permitem espremer laranja e limão rapidamente.

Emulsificador

Algumas marcas garantem um disco que pode emulsificar. Portanto, pode ser muito útil no preparo de bolos e tortas. Por exemplo, você pode usá-lo para bater as claras em neve enquanto você trabalha no restante da receita.

Batedeira

Outra opção bastante viável para quem gosta de preparar receitas de bolos é a função de batedeira. Funciona como uma batedeira comum. Sendo assim, pode bater massas enquanto você realiza outras tarefas.

Raladores e discos

Para ralar queijos e legumes, e até picar mais facilmente os alimentos, opte por processadores que ofereçam uma maior gama de discos e raladores.

Função trava de segurança

Garantir a segurança, quando se trata de produtos como esse sempre é uma boa opção. Por isso, procure por modelos de processador de alimentos que possuem trava de segurança.

Essa parte garante que o aparelho só comece a trabalhar quando já estiver travado na base e fechado. Desse modo, evitando acidentes com as lâminas.

Pensando em comprar um multiprocessador? Pois, lembre-se dessas dicas de como escolher processador de alimentos quando for adquirir um.