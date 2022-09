Estimular a empatia dos alunos é uma importante ação que pode fazer muita diferença na vida dos pequenos e de quem está à sua volta. Afinal, a empatia pode auxiliar na hora de criarmos relacionamentos mais saudáveis e equilibrados, concorda? Por isso, oferecer conhecimentos sobre o assunto, para as crianças e os adolescentes, é um caminho rico e que pode impactar muita gente.

Vamos juntos pensar em boas estratégias nesse sentido?

Como estimular a empatia dos alunos?

Existem diferentes atividades e estratégias que podem ajudar você na hora de estimular a empatia dos alunos. Algumas atividades são mais simples, outras exigem um planejamento maior e, consequentemente, mais tempo de dedicação na sala de aula.

Por isso, avalie a sua rotina na escola e encontre opções que podem ser interessantes para a sua turma:

1. Leitura de histórias que tratem dessa narrativa

As histórias infantis e infantojuvenis podem ser ricas em informações sobre a empatia. É o caso de selecionar histórias que marquem, exatamente, atitudes empáticas por parte dos personagens.

Além de ler a história com a turma, é interessante o professor intervir fortalecendo a temática empatia. Assim, poderá tirar dúvidas, verificar se os alunos entendem o que é empatia, e assim por diante.

2. Filmes ou desenhos sobre o tema

Assim como a leitura e as histórias podem retratar comportamentos empáticos dos personagens, os filmes e desenhos também auxiliam nesse sentido. Encontre opções que sejam ricas em ações empáticas e, sempre que possível, comente com os alunos sobre esse tipo de atitude positiva para com as outras pessoas.

Aproveite os momentos de discussão para tirar dúvidas e oferecer um incentivo à prática de empatia.

3. Cuidar de um jardim ou horta na escola

Cuidar de uma planta, um jardim ou uma horta também é um caminho de incentivo à empatia. Durante as atividades, converse com os alunos sobre a importância de se colocarmos no lugar do outro em diversas ocasiões, visando oferecer um suporte que auxilie esse outro em seu crescimento e desenvolvimento.

Fale sobre o quanto, muitas vezes, as pessoas podem querer conversar com a gente e precisar de nós como as plantinhas precisam, e o quanto é interessante saber escutar e se colocar no lugar do outro nesses instantes.

4. Desenvolver teatros que tratem do tema

Os teatros também podem ser bem proveitosos nesse sentido. Trabalhe temas voltados à empatia, e ao cuidado que os personagens podem ter para com os outros. Sempre respeitando os limites, claro. Isto é, não estamos falando para retratar uma pessoa que sofre em um relacionamento, mas ela é tão empática que entende o agressor. Não é bem assim, ok?

Saiba selecionar as atividades considerando os aspectos de relacionamentos saudáveis e equilibrados. Fique atento a isso. 😉

5. Apresentar o conceito de empatia às crianças

Por fim, apresente o conceito de empatia às crianças. Lembre-se de apontá-lo como algo positivo, mas também é importante conversar sobre os limites pessoais e o respeito a si mesmo.

Afinal, não dá para ser empático com comportamentos alheios que agridem e ofendem, concorda? Proporcionar esse esclarecimento é muito importante. 😉