Como estudar Direito Previdenciário para o concurso INSS

O concurso INSS já está chegando. Por isso, hoje, trouxemos algumas dicas de como estudar direito previdenciário para estar pronto no dia da aplicação das provas.

Trabalhar no Instituto Nacional do Seguro Social pode ser o sonho de muita gente. E não só pelos ótimos salários oferecidos, mas também pela experiência adquirida durante o contrato.

Mas para se certificar que você se sairá bem nas questões, é necessário muito estudo e dedicação. Afinal, essas são vagas de extrema concorrência. Logo, o único jeito de assegurar boas chances é estudar bastante, principalmente, essa disciplina.

Pensando nisso, separamos algumas dicas que podem ajudar você nesse processo. Então, para saber mais, fique com a gente até o final e fique por dentro de todos os detalhes.

Saiba mais a respeito do Concurso INSS

Segundo informações, atualmente existem cerca de mil vagas abertas no Instituto Nacional do Seguro Social ou INSS.

Essa defasagem no quadro de servidores se deu, segundo o próprio Instituto, devido a diversas aposentadorias e saída de funcionários nos últimos meses.

E foi justamente essa defasagem que causou um aumento considerável na fila de espera de benefícios, como a aposentadoria e Auxílio-Doença, por exemplo.

Após observar esse aumento, o Ministério Público concluiu que, por conta da espera, muitas pessoas estão impedidas de trabalhar. Consequentemente, prejudica ainda mais a situação.

E por conta disso, o MP pediu urgência na aplicação do Concurso INSS para contratação de cerca de mil Técnicos de Seguro Social. E, dessa forma, dar andamento nesses pedidos que encontram-se parados.

Qual a remuneração oferecida no Concurso INSS?

Como vimos acima, estão disponíveis cerca de mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social.

Esses profissionais precisarão atuar com atendimento ao público. Além disso, deve auxiliar seus superiores em assuntos administrativos. Por fim, fazer estudos e levantamento de informações previdenciárias, dentre outras funções condizentes com o cargo.

Para isso, os candidatos que conquistarem uma das vagas disponíveis receberão um salário de cerca de 5,9 mil reais. Além de um auxílio alimentação, pago de forma mensal e simultaneamente ao salário, no valor de 450 reais.

O que estudar para o Concurso INSS? Aprenda sobre Direito Previdenciário

As provas objetivas desse processo seletivos costumam ser compostas por questões de diversas matérias, como Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e raciocínio lógico.

Contudo, o conteúdo mais interessante para estudar e se preparar para o Concurso INSS é a área de Direito Previdenciário. Pois, essa disciplina, em especial, é uma exigência para ocupar o cargo de Técnico do Seguro Social.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de como estudar essa matéria. Então, preste atenção, para assim, ficar preparado para as provas.

Tenha um plano de estudos

Se planejar nesse tipo de situação é muito importante. Então, para garantir que você repassará todos os conteúdos da matéria, o ideal é fazer um plano de estudos detalhado.

Estipule o dia e as horas em que você passará estudando. Além disso, cumpra essa rotina, para quando chegar o dia, você tenha visto tudo o que precisa para se sair bem nas provas.

Encontre um bom material de estudos para compreender Direito Previdenciário

Outra boa dica além de se planejar e estipular as horas em que você passará estudando, é saber a qualidade do material. Afinal, se o conteúdo não for adequado para sanar todas as suas dúvidas a respeito do tema, você terá dificuldades em assimilar.

Por isso, invista em um bom material. Aliás, de preferência que esteja atualizado, para que você possa extrair o máximo de informações possível.

Conheça os padrões das provas

Segundo especialistas, as provas do Concurso INSS costumam seguir um padrão, independentemente da banca.

Uma prática comum é a quantidade exacerbada de questões a respeito do Direito Previdenciário. Na última edição, cerca de 70 questões tratavam do tema.

Por isso, é tão importante abranger o maior número possível de informações sobre essa matéria.

Entenda as etapas da matéria

Segundo professores da área, o Direito Previdenciário é dividido em duas etapas: custeio e benefícios.

E apesar de ser importante ter conhecimento sobre ambas, a parte sobre os benefícios é o tema que compõe a maior parte das questões. Por isso, o ideal é se aprofundar mais nessa etapa.

Com essas dicas, você poderá estudar Direito Previdenciário, e dependendo da sua dedicação terá um ótimo desempenho nas provas objetivas do Concurso INSS. E assim, quem sabe consolidar sua carreira nessa área tão promissora.