ENEM: como estudar Português?

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é um dos exames mais importantes do país, sendo muito ambicionado por muitos estudantes brasileiros.

Uma das matérias cobradas pelo exame é aquela de Português, presente na prova de Linguagens e Códigos. O ENEM possui 45 questões de Linguagens e Códigos.

Dessa maneira, é muito importante que você saiba como estudar Português para o ENEM. Para te ajudar, separamos algumas dicas que irão te ajudar a encontrar um caminho para guiar os seus estudos. Confira!

A importância do básico

Muitos estudantes cometem o erro de começar a estuar para a prova do ENEM pelos tópicos mais difíceis e complexos.

Porém, você precisa ter em mente que os seus estudos de português não serão efetivos se você começar a estudar pelos temas mais complexos, deixando de lado toda a parte básica da matéria de Português.

Os temas básicos da gramática servem de base para muitos outros. Sendo assim, se você não entende os assuntos básicos, terá dificuldade para estudar os temas complexos e que dependem de um conhecimento prévio.

Dentre os assuntos básicos de Português, podemos mencionar a morfologia, a fonologia e a ortografia.

Não deixe de revisar

Para que você não se esqueça dos conceitos mais importantes que foram estudantes, você precisa revisar constantemente aquilo já estudou.

Dessa maneira, é importante que você programe revisões frequentes dentro do seu cronograma de estudos. Lembre-se de que elas podem fazer a diferença para o seu processo de memorização dos temas de Português estudados.

Mapas mentais podem ser a solução

Muitas questões de Português da prova do ENEM exigem que os candidatos façam algumas associações entre conceitos de diferentes partes da matéria.

Dessa forma, para que você se prepare da melhor forma possível para responder esse tipo de pergunta, é importante que você faça mapas mentais ao longo dos seus estudos. Além disso, você também poderá utilizar os mapas que foram feitos para revisões frequentes.