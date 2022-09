Como excluir o álbum do aplicativo de fotos no iPhone, iPad (2022)

Com um iPhone ou iPad, você pode notar que o sistema cria automaticamente um backup de seus dados, especialmente aqueles que usam aplicativos de mensagens ou edição de fotos. Ele cria álbuns automaticamente no aplicativo Fotos em iPhones e iPads.

No entanto, embora isso seja muito útil, considerando a capacidade de armazenamento de um iPhone, pode ficar sem armazenamento se você não liberar o armazenamento do dispositivo. Então, neste caso, excluir um álbum do aplicativo Fotos no iPhone ou iPad será a opção certa.

Enquanto isso, caso você não saiba como excluir um álbum no seu iPhone, então não se preocupe, pois este guia explicará o mesmo. Portanto, você só precisa ler este artigo até o final.

O álbum leva armazenamento adicional no iPhone?

Seus álbuns servem como uma ferramenta organizacional para sua mídia. Nenhum espaço adicional é ocupado em seu telefone quando você cria um novo álbum. Além disso, adicionar uma foto ou vídeo a um álbum ou vários álbuns não cria cópias desse arquivo de mídia. Além disso, você pode criar quantos álbuns quiser; não há limite para o seu espaço de armazenamento disponível.

Como excluir álbuns de fotos no iOS 13 ou anterior

Como sabemos, a Apple já apresentou o novo iOS 16, mas e se o seu dispositivo iPhone ainda estiver executando o iOS 13 e antes de atualizá-lo para a versão mais recente, você deseja excluir todos os álbuns desnecessários? Não se preocupe; você também pode fazer isso no iOS 13. Portanto, se você deseja saber como excluir um álbum no iPhone (iOS 13), deve executar estas etapas:

No aplicativo Fotos, toque no Álbuns guia na parte inferior da tela. Em seguida, clique no Ver tudo botão no canto superior direito da tela. Na próxima tela, clique em Editar . Em seguida, toque no menos vermelho botão ao lado do Álbum que você deseja excluir. Por fim, clique Excluir álbum .

As fotos e vídeos do Álbum não serão removidos do iPhone ou iPad quando você remover o Álbum. Portanto, se você deseja removê-los, você deve excluí-los separadamente.

Como excluir o álbum de fotos indesejadas no aplicativo de fotos no iPad

Então, como já mencionamos como excluir álbuns no iPhone ou iPad, é hora de excluí-los na versão mais recente do iOS, ou seja, iOS 14 ou posterior. Bem, caso você queira saber como fazer isso na nova versão do iOS no iPad, você deve seguir estes passos:

Usando seu iPad, inicie o Fotos aplicativo. Na parte inferior da tela, selecione o Álbuns aba. No canto superior direito, clique em Ver tudo . Nesta visualização, você verá todos os álbuns que foram criados no aplicativo Fotos. Você pode editar seu documento tocando em Editar no canto superior direito. Cada Álbum deve ter um vermelho – botão na parte superior. Para excluir um álbum, toque no vermelho – botão. Em seguida, toque em Excluir confirmar. Todos os álbuns que você deseja excluir devem ser excluídos seguindo as etapas #5 e #6. Quando terminar de editar, clique em Feito .

Depois de executar todas as etapas mencionadas acima, os álbuns que você deseja excluir são removidos do seu aplicativo Fotos.

Como excluir o álbum de fotos indesejadas no aplicativo de fotos no iPhone

As etapas para excluir um álbum no iPhone e no iPad são semelhantes. Mas, ainda assim, muitos usuários podem ficar confusos sobre como realizá-los no iPhone. Portanto, se você é um desses, certifique-se de realizar as etapas mencionadas abaixo:

Você terá que abrir o Fotos aplicativo no seu iPhone. Na parte inferior da tela, selecione o Álbuns aba. Você pode ver todos os itens tocando no Ver tudo botão no canto superior direito. Você pode visualizar todos os álbuns que criou no aplicativo Fotos usando este botão. No canto superior direito, toque em Editar . Em cada Álbum, você deverá ver um vermelho – botão. Você pode excluir um álbum clicando no botão vermelho – botão. Em seguida, toque em Excluir novamente para confirmar. Além disso, as etapas 5 e 6 devem ser repetidas para cada álbum que você deseja remover. Quando terminar de editar, toque em Feito .

Observação: os álbuns de fotos não serão excluídos da sua Biblioteca de fotos, apenas as fotos e os vídeos contidos neles. Portanto, selecione as fotos ou vídeos que deseja excluir de um álbum em Fotos, toque em Selecionar no canto superior direito e escolha Excluir na janela de confirmação.

Perguntas frequentes

Podemos excluir álbuns no aplicativo de fotos no Mac?

Sim, nós podemos. O processo é bem simples, mas caso você não saiba, siga estes passos:

Abra o aplicativo Fotos do seu Mac. Selecione os Álbum você deseja remover do painel esquerdo em Meus álbuns . Usando o menu do botão direito, selecione o Álbum que deseja editar . No menu, escolha Excluir álbum . Para confirmar, clique Excluir

Você pode excluir fotos do iPhone, mas manter no iCloud?

Com o compartilhamento de fotos do iCloud desativado, você pode remover fotos do seu iPhone, mas mantê-las no iCloud. Se quiser proteger as fotos do iCloud da conta anterior, você pode usar uma nova conta do iCloud. Além disso, você pode fazer backup das fotos do seu iPhone em um servidor de nuvem diferente antes de excluí-las.

A Apple olha suas fotos?

As fotos armazenadas em sua conta do iCloud são digitalizadas pela tecnologia da Apple e comparadas com o banco de dados da empresa. Em seguida, ele relatará quaisquer correspondências que encontrar ao NCMEC, levando-o a partir daí. A Apple não especificou quantas correspondências encontrará.

Da mesa do autor

Como sabemos, se o armazenamento do nosso iPhone ficar cheio, ele começará a remover alguma coisa desnecessária do seu dispositivo sem perguntar a você; portanto, para evitar isso, você deve fazer você mesmo e remover os arquivos que possuem valor zero. No entanto, neste caso, excluir álbuns desnecessários do aplicativo de fotos será a opção certa, e já mencionamos como excluir álbuns no iPhone.

Você pode usar as etapas acima e excluir os álbuns do seu iPhone e iPad. Então, é isso por enquanto. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

