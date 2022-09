Como fazer a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS?

Todos os trabalhadores que estão contratados na CLT têm direito ao FGTS. Este vai se acumulando mensalmente e pode ser sacado apenas em casos específicos, ou o trabalhador também pode optar pelo saque-aniversário.

O saque-aniversário do FGTS é opcional e precisa ser autorizado pelo aplicativo do FGTS. Feito isso é possível sacar anualmente, durante o mês de seu aniversário, parte do saldo disponível no sistema.

Para os clientes do Banco Inter, não é preciso esperar uma vez por ano para acessar o dinheiro do saque-aniversário, é possível também antecipá-lo. Caso já seja correntista do Inter, basta autorizar o acesso às suas informações pelo app do FGTS. Feito isso, é possível antecipar até 10 anos do saque-aniversário. Este processo ocorre de maneira 100% virtual e não compromete a renda.

Quem pode antecipar o benefício e quais são as vantagens?

Para usar o serviço de antecipação do saque-aniversário no Banco Inter, é preciso: ser maior de 18 anos e ter optado pelo saque-aniversário, trabalhar de carteira assinada ou ter saldo FGTS em uma conta ativa, ou inativa, ter autorizado o Inter a acessar as informações do seu FGTS e ser correntista do Inter. As vantagens de antecipar o pagamento do saque-aniversário são:

Recebimento dos anos antecipados em parcela única;

A ausência de prestações mensais e descontos realizados diretamente no FGTS;

Taxas melhores do que outras modalidades de empréstimo;

Contrato a partir de R$ 300, sem comprometer o orçamento.

Para permitir que o Inter acesse as suas informações, é necessário acessar a área de autorização no app do FGTS, lá será necessário clicar em “Empréstimo saque-aniversário”. Feito isso, escolha a opção “Adicionar uma nova instituição financeira” e procure pelo Banco Inter na caixa de busca. Por fim, basta confirmar a seleção e autorizar a consulta do FGTS, clicando em “Sim”.

Outros detalhes do saque-aniversário

Pelo Banco Inter, é possível antecipar valores a partir de R$ 300, levando em consideração o saldo disponível no FGTS. Deve-se lembrar que a taxa da Antecipação do saque-aniversário no Inter é fixa a 1,99% ao mês. Sendo que, ela é aplicada anualmente sobre o valor total da antecipação e descontada apenas uma vez diretamente no saldo do FGTS, sem comprometer a renda.

Também é importante lembrar que é possível cancelar o empréstimo com garantia no FGTS, para isso, é preciso ter passado no máximo 7 dias corridos após a contratação do serviço. O procedimento é realizado ao entrar em contato com o Inter, através dos canais de atendimento. Feito isso, será realizada a devolução do valor liberado para a conta do Inter. Passado o prazo, o serviço ficará indisponível.

Também é importante lembrar que é possível pagar o valor total em aberto, caso queira desbloquear o saldo do FGTS. Para isso, o cliente deve entrar em contato, também pelos canais de atendimento, e solicitar o boleto de quitação do empréstimo. Ao pagar o valor total, o saldo do FGTS será desbloqueado pelo Inter, e o valor do saque-aniversário ficará disponível no site da Caixa Econômica Federal.