Este é um dos produtos indispensáveis para os donos de veículos que adoram deixá-los sempre conservados. Hoje, estamos falando sobre o pretinho.

Sendo assim, este é um produto que tem como intuito, os pneus dos veículos, como carros e motocicletas. Tanto, que dão brilho ao passar na borracha.

Portanto, se você curte andar no veículo sempre bem cuidado, confira essas dicas. Além disso, aprenda receitas de como fazer pretinho caseiro para pneu do carro, com itens muito simples e baratos.

O que é o pretinho?

O pretinho é um produto automotivo que, ao ser passado no pneu, garante que este fique brilhante e com aspecto de novo. Ademais, ainda ajuda a ficar limpo por mais tempo.

Além disso, alguns desses produtos também asseguram aumentar a vida útil do seu pneu. Então, ele é um item que se tornou indispensável nos estabelecimentos de lavagem automotiva.

Nesses locais é comum oferecer a sua aplicação nas rodas e, assim, aumentando a qualidade final da lavagem do automóvel. Entretanto, muitas pessoas costumam lavar seus carros em casa mesmo. Você também é um desses?

Pois, aprenda as melhores receitas de pretinho caseiro para pneu do carro para aplicar hoje mesmo no seu veículo.

Confira duas receitas de pretinho caseiro para o carro usando glicerina líquida

Inicialmente, essas duas receitas de pretinho caseiro para pneu do carro têm como ingrediente principal a glicerina líquida. O produto é fácil de encontrar em farmácias e até mesmo lojas de cosméticos. E é barato, pois, seu preço não costuma passar dos R$10. Confira o modo de fazer a seguir.

A primeira receita leva os seguintes ingredientes:

500 ml de glicerina líquida;

250 ml de água;

250 ml de álcool.

Preparo: misture os ingredientes acima. Em seguida, aplique na roda do carro usando uma esponja macia ou um pincel.

Para a segunda receita, precisaremos de:

150 ml de glicerina líquida

750 ml de cera líquida preta

Preparo: misture os ingredientes acima. Então, aplique na roda do carro também usando uma esponja macia ou um pincel.

Outras receitas de pretinho caseiro para pneu do carro

Agora, confira os ingredientes e o preparo para essas outras duas soluções de pretinho caseiro para pneu do carro. Essas aqui não levam glicerina.

Pretinho de groselha

Essa receita de pretinho caseiro para pneu do carro leva em sua composição a groselha, isso mesmo, a fruta! Aliás, você pode utilizar tanto o suco natural, como aqueles já prontos que têm em supermercados. Veja as quantidades:

100 ml de groselha;

1 colher de sopa de vinagre;

100 ml de álcool.

Modo de preparo: misture os ingredientes acima. Após isso, aplique na roda do carro. Você pode usar um pincel ou esponja macia.

Pretinho com corante xadrez

Esse modo de preparar pretinho caseiro para pneu do carro é um dos menos comuns, mas é um dos que mais oferecem durabilidade estética após a aplicação do produto. Além disso, a receita leva também cera líquida automotiva no seu preparo. Confira:

50 ml de corante Xadrez preto líquido e de cera automotiva líquida incolor.

Preparo: Em um recipiente, misture os dois ingredientes. Realize a aplicação no pneu seco. Para isso, utilize uma esponja macia ou um pincel.

Atenção: cuidado ao aplicar o produto, pois por conter corante líquido pode manchar ou sujar o carro ou outros itens ao redor.

É importante orientar que, independente da receita utilizada, sempre espere o pneu estar totalmente seco para realizar a aplicação do produto. Além disso, evite utilizar o pretinho em excesso.

Alerta! Não faça pretinho caseiro com esses ingredientes!

Muitas receitas de pretinho caseiro para pneu do carro levam na sua composição ingredientes que podem parecer inofensivos. No entanto, além de não darem o resultado que deseja, também, podem também danificar seu pneu.

Por exemplo, o açúcar. Aliás, este é um item que vai à composição de muitas soluções de pretinho caseiro. No entanto, pode acabar fazendo o efeito reverso. Pois, esse componente pode esbranquiçar a roda do seu automóvel ao ter a aplicação feita na quantidade errada.

Além disso, esse item costuma chamar a atenção de formigas e demais insetos para a roda do carro.

A Coca-Cola é uma bebida que virou febre para a utilização como pretinho. Todavia, nunca deve ser usada em rodas de automóveis. Pois, além de conter açúcar, a bebida pode corroer e ressecar a borracha do pneu.

Gostou dessas receitas de pretinho caseiro para pneu do carro? Portanto, faça hoje mesmo para aplicar no seu veículo. Por isso, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais.