Para uma empresa, o controle das vendas é fundamental para obter melhores resultados além de aumentar a lucratividade. Por isso que hoje, nós vamos indicar como fazer um controle de vendas eficiente para o seu negócio. Confira nossas dicas a seguir e coloque em prática o quanto antes!

O que é controle de vendas?

Controlar as vendas para uma empresa, significa identificar todas as possibilidades existentes no negócio, como por exemplo, saber quais são os gargalos, os produtos que estão obtendo maior venda e aqueles que necessitam de maior envolvimento para serem comercializados.

Assim, envolve a prospecção dos clientes, o gerenciamento do estoque, os preços, as vendas concluídas e não efetivadas, entre outras situações. Dessa forma, controlar vendas significa ter um excelente atendimento ao cliente, ter um sistema de atração e fidelização, tendo processos determinados e com organização.

Como fazer um controle de vendas eficiente em seu negócio?

Para fazer um controle de vendas eficiente, é muito fácil de se colocar em prática dentro da realidade do seu negócio. Veja as dicas que preparamos para isso:

1ª Dica: Mantenha atualizado todos os registros de vendas

Manter atualizado os registros de vendas significa ter anotado em algum lugar todas as suas movimentações e com a maior quantidade de informações possível como: produto, quantidade, preço unitário, impostos, e maneiras de pagamento, além dos dados do cliente.

Para tanto, existem softwares específicos que fazem todo este processo, facilitando a sua vida. Assim, sobrará tempo para que você organize as compras e o estoque para que não falte os produtos essenciais, além de possibilitar que você desenvolva uma campanha de promoções acertada.

2ª Dica: Tenha um planejamento de vendas

A partir de um bom planejamento de vendas é possível visualizar onde o seu negócio pode chegar. Estabeleça metas e objetivos para serem atingidos e faça o delineamento da melhor direção para atingir os seus objetivos.

Não esqueça de envolver os seus colaboradores, afinal, eles podem ter experiências que certamente serão muito produtivas. Além disso, quem ajuda no estabelecimento de metas e objetivos, é mais fácil de se engajar no processo.

3ª Dica: Faça o acompanhamento e o gerenciamento dos seus colaboradores

Não se posicione somente na função de cobrança. Ajude os seus colaboradores contribuindo com sugestões para aperfeiçoar o trabalho, elogie as práticas que estão dando certo no grupo e auxilie os colaboradores que estão com dificuldades, chamando em particular para conversar. Contribua com o seu crescimento, pois, às vezes, ele está no piloto automático e acaba não percebendo as suas falhas.

Tenha clareza das vendas de cada colaborador, pois, assim, é possível analisar a performance de cada um e tenha a certeza de que está realmente pagando as comissões de forma acertada.

4ª Dica: Mantenha um bom relacionamento com os seus clientes, conhecendo-os

Um bom cadastro de clientes possibilita que a empresa preste um serviço de vendas personalizado, onde o cliente é chamado pelo nome e entenda as suas necessidades e preferências. Dessa forma, é possível ofertar sempre o melhor atendimento e garantir a fidelização deles.

Personalize o seu setor de vendas, utilize um sistema de controle com as informações de cada cliente. Sendo assim, é possível você atender da melhor maneira. Este cliente provavelmente vai acabar fazendo o que se chama de “marketing de boca em boca”, recomendando a sua empresa para seus amigos e familiares.

5ª Dica: Tenha um controle eficiente do estoque de mercadorias

Nada pior do que você oferecer um produto, mas chegar no estoque e perceber que não tem mais. Então, é preciso que você entenda quais são os itens que possuem maior demanda de vendas, para, assim, adquirir em uma boa quantidade para não deixar faltar. Isso, principalmente, se sua empresa tem uma alta nas vendas em datas comemorativas, por exemplo.

Além disso, entenda quais os produtos que estão com menor venda, para não realizar compras excessivas deles e, dessa forma, acabar não deixando dinheiro parado no estoque. O seu controle de vendas passa, especialmente, pelo controle do estoque.

6ª Dica: Faça o acompanhamento dos indicadores de maneira constante

O controle de vendas passa pela análise de alguns indicadores como, por exemplo: custos, perdas, retorno de investimento e produtividade dos colaboradores.

Por fim, faça um bom investimento em tecnologia para controlar as vendas e tenha tempo para organizar estratégias para aumentar a comercialização e, consequentemente, a sua lucratividade.

O controle de vendas em uma empresa é fundamental para se obter excelentes resultados! Assim, esperamos ter lhe ajudado da melhor forma após chegar ao fim deste texto!

Informação é tudo, não é mesmo? Então use-a a seu favor e boas vendas!