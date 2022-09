Saber impor limites no home office, tanto para as outras pessoas, quanto para si mesmo, é um dos passos para construir uma rotina mais equilibrada e bem desenvolvida. Porém, sabemos que nem sempre é fácil “cortar” as interrupções dos familiares, ou até mesmo “deixar o trabalho” depois do expediente.

Por isso, desenvolvemos esse guia com algumas práticas que podem ajudar você nessa tarefa. Acompanhe e confira!

Como impor limites no home office

Existem algumas ações que podem lhe ajudar na hora de impor limites no home office. Separamos algumas delas e descrevemos a seguir:

1. Estabeleça um horário de trabalho

Aparentemente, não há forma de impor limites no home office se você sequer souber o seu horário de trabalho, concorda? Afinal, como negar algo para um familiar ou “reclamar” de algum cliente cobrando atenção no WhatsApp se você nunca estabeleceu um horário claro de trabalho? Pois é!

Por isso, considere estabelecer um expediente para você. E ainda, deixe isso claro para as pessoas à sua volta e para os seus clientes, expondo o horário em algum local visível (como no recado do WhatsApp).

2. Tenha uma conversa franca com a sua família

Converse com a sua família de uma forma sincera e franca. Considere apontar o fato de que se você estivesse trabalhando fora, eles não iriam lhe ligar a todo momento para contar coisas “banais” que acontecem no cotidiano, mas sim, apenas entrariam em contato no caso de situações realmente importantes.

Essa analogia pode ajudá-los a compreender a importância de respeitar o seu momento de trabalho, inibindo as interrupções sem sentido ao longo do dia.

3. Explicite o seu horário para clientes e chefe

Como elencamos no tópico 1, você precisa de um horário de trabalho claro para impor limites no home office. Sendo assim, após estabelecer o seu expediente, deixe isso claro para os seus clientes e/ou chefe. Fale sobre o horário de atendimento, para que não fiquem cobrando uma resposta em momentos inoportunos, por exemplo.

Quem deve impor esse tipo de limite é você, e não é a pessoa do outro lado que deve “adivinhar” o momento ideal de lhe cobrar alguma coisa.

4. Aprenda a dizer “não” quando necessário

Aprender a dizer “não” também é muito importante na hora de impor limites no home office. Caso contrário, sua família pode sempre interromper seus compromissos, seu chefe pode sempre querer passar mais trabalho para além do horário, e assim por diante.

Você precisa saber o momento certo de negar alguma coisa, sem medo de dizer que não pode atender determinada demanda. Afinal, mais vale dizer que não pode do que dizer que sim e, depois, entregar algo inadequado, concorda?

5. Respeite você mesmo os seus limites

Por fim, lembre-se de que você mesmo precisa respeitar os seus limites. Saber finalizar o trabalho no momento certo, parar de interromper seu fluxo de pensamentos para conversar com familiares e aprender a dizer “não” são alguns dos exemplos de respeito aos próprios limites. Fique atento a isso e organize uma agenda de trabalho que realmente satisfaça você!