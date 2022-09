Quando pensamos em maneiras de incentivar os cuidados com as emoções na escola, o que lhe vem à mente? Algumas estratégias que apresentam a importância das emoções? Atividades lúdicas?

Bem, na realidade existem muitas ações interessantes que podemos colocar em prática na hora de trabalharmos as emoções com os alunos. A seguir, apresentamos algumas dessas ações. Confira!

Como incentivar os cuidados com as emoções na escola?

As emoções fazem parte da vida dos seres humanos. Todas as pessoas sentem, temem, ficam felizes, sofrem… Portanto, incentivar os cuidados com as emoções na escola é uma ação muito importante, pois pode auxiliar as nossas crianças e nossos adolescentes na hora de lidar com questões que vão surgindo ao longo da vida.

Afinal, não temos como apagar as emoções. Elas são mais “fortes” do que essa tentativa de anulá-las. Assim sendo, conhecê-las e oferecer conhecimento sobre elas é um caminho relevante. Vamos às ideias que podem contribuir para esse objetivo:

1. Fale sobre as emoções na sala de aula

Falar sobre a existência e as funções das emoções pode ser um bom caminho. Durante algumas aulas específicas, o professor pode apresentar quais são as emoções humanas, por que elas existem, qual a importância de cada uma delas, e assim por diante.

Desse modo, aumentamos as chances de que as nossas crianças e nossos adolescentes possam aprender a nomear melhor o que sentem e vivem no cotidiano. Afinal, aprender a dar nome às emoções é imprescindível para compreendermos o que sentimos e aprendermos a lidar com isso.

2. Faça campanhas de conscientização

As campanhas de conscientização também podem ajudar na hora de incentivar os cuidados com as emoções na escola. Por exemplo, fazer cartazes e palestras sobre o assunto, com o auxílio de profissionais qualificados, é um bom caminho.

Informativos sobre as emoções, suas importâncias e funções, podem ser entregues aos alunos e às famílias, viabilizando um diálogo mais profundo sobre o tema.

3. Rodas de conversa são interessantes

As rodas de conversa também entram para a lista de atividades que contribuem na hora de incentivar os cuidados com as emoções na escola. Você pode discutir, com os alunos, sobre as emoções vividas na escola ou fora dela. Também é possível escutar as dúvidas, buscar respostas que auxiliem, e assim por diante.

4. Crie um espaço de acolhimento para as crianças e adolescentes

As crianças e os adolescentes, muitas vezes, podem ter anseios, medos e dúvidas frente à vida e ao cotidiano de maneira geral. Além disso, a escola se torna um verdadeiro refúgio para crianças com problemas em casa, por exemplo. Por isso, ter um ambiente de acolhimento e escuta ativa pode ser um caminho relevante para cuidarmos dos jovens.

Até porque, em casos extremos, a escola pode acionar órgãos competentes que auxiliem nesses cuidados com a saúde mental. E, dessa maneira, poderemos incentivar um cuidado a mais, além de, em muitos casos, protegermos nossas crianças de acontecimentos que sequer sabíamos que estava acontecendo.

Cuidar das emoções é incrível. Vamos juntos fazer mais pelas nossas crianças e nossos adolescentes?

