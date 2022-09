Como investir em criptomoeda do Reino Unido online em 2022

Selecionar qual plataforma de negociação de criptomoedas usar é o primeiro passo. Embora ambos permitam que você compre criptomoeda, você deve estar ciente das diferenças fundamentais entre eles.

O que é uma troca de criptomoedas?

Para negociar criptomoedas, compradores e vendedores precisam de uma plataforma de troca de criptomoedas. Novos investidores em criptomoedas podem ficar desanimados com a complexidade das interfaces das exchanges, que incluem uma ampla variedade de opções de negociação e gráficos de desempenho avançados.

As exchanges de criptomoedas Coinbase, Gemini, Binance e eToro estão entre as mais conhecidas do setor atualmente. Apesar do fato de que as interfaces de negociação padrão dessas empresas podem ser assustadoras para iniciantes, principalmente aqueles que nunca se envolveram na negociação de ações antes, essas empresas oferecem opções de compra descomplicadas e fáceis de entender.

As opções amigáveis ​​para iniciantes cobram muito mais do que as interfaces de negociação convencionais de cada plataforma cobrariam para comprar a mesma criptomoeda. Antes de fazer sua primeira compra de criptomoedas, você pode querer aprender a usar plataformas de negociação regulares para economizar dinheiro.

Se você é novo em criptografia, certifique-se de que a bolsa ou corretora escolhida permita transferências e compras em dinheiro fiduciário (como libra e dólar). Para saber mais sobre como comprar criptomoeda no Reino Unido, é preciso primeiro realizar algumas pesquisas sobre esses tokens virtuais e negociar em uma bolsa específica. Você primeiro precisa comprar os tokens que ele aceita de uma troca diferente, o que nem sempre é fácil de fazer, mas com o entendimento correto é possível.

O que é um corretor de criptomoedas?

Ao lidar com exchanges em seu nome e fornecer interfaces de usuário diretas, os corretores tornam o processo de compra de criptomoeda muito mais simples. Existem alguns deles que têm taxas mais altas do que as exchanges. Existem vários corretores que afirmam ser “gratuitos”, mas na realidade ganham dinheiro vendendo informações sobre suas negociações para corretoras ou fundos maiores ou não concluindo sua transação com o melhor preço de mercado disponível. Esses corretores ganham dinheiro apesar do fato de se anunciarem como “gratuitos”.

Crie e verifique sua conta

Quando você tomar sua decisão, o próximo passo é se inscrever em uma conta com um corretor ou exchange de criptomoedas. Isso pode ser feito depois de ter escolhido uma opção. É possível que você seja obrigado a fornecer identificação para concluir sua compra. Isso dependerá da plataforma que você está usando, bem como da quantidade de dinheiro que pretende gastar. O primeiro passo para evitar fraudes e agir de acordo com os regulamentos é.

Você pode não conseguir comprar criptomoedas ou negociar com criptomoedas enquanto o processo de verificação ainda estiver ativo. Você pode ser solicitado a fornecer uma cópia de sua carteira de motorista ou passaporte, além de uma selfie, para demonstrar que você é quem diz ser ao usar determinadas plataformas.

Depositar dinheiro para investir

Para comprar criptomoeda, primeiro você precisa ter fundos disponíveis em sua conta. Para depositar fundos em sua conta de criptomoeda, você pode vincular sua conta de criptomoeda a uma conta bancária ou usar um cartão de débito ou crédito.

Dependendo do método que você usa para financiar sua conta, muitas corretoras e corretoras de criptomoedas podem exigir que você espere alguns dias antes de poder usar seu depósito para comprar bitcoin.

Faça seu pedido de criptomoeda

Sua primeira compra de bitcoin pode ser feita assim que você tiver dinheiro suficiente em sua conta para fazer a transação. Você pode escolher entre centenas de criptomoedas, incluindo nomes conhecidos como Ethereum e Bitcoin até outros menos conhecidos como Holo ou Theta Fuel.

Selecionando qual criptomoeda comprar, você pode inserir seu símbolo (BTC, por exemplo) e o número de moedas que deseja. A maioria dos corretores e trocas permite que você adquira uma parcela fracionária de tokens de alto preço, como Ethereum e Bitcoin, que normalmente exigiriam dezenas de milhares de libras para serem retidos.

Selecione um método de armazenamento

Ao contrário do Esquema de Compensação de Serviços Financeiros (FSCS) no Reino Unido, as exchanges de criptomoedas não possuem as mesmas salvaguardas para protegê-las contra roubo ou hacking. Se você não se lembrar ou perder a senha da sua conta, corre o risco de perder seu dinheiro. É por isso que ter um local seguro para armazenar sua criptomoeda é tão importante.

É seguro negociar com criptomoedas?

É fundamental estar ciente de que, embora a compra e venda de criptomoedas não seja ilegal, esses ativos não são produtos sujeitos a qualquer tipo de regulamentação financeira. Por causa disso, seu dinheiro pode não estar tão seguro quando você compra criptomoedas quanto quando você negocia investimentos tradicionais, como comprar ações e ações. Isso ocorre porque as criptomoedas não são regulamentadas da mesma forma que os investimentos tradicionais.

É importante estar ciente de que não há leis específicas de criptomoedas neste país para usuários no Reino Unido. Apesar do fato de que há especulações de que o Banco da Inglaterra e o governo do Reino Unido possam mudar sua atitude em relação ao mercado de criptomoedas no futuro, é muito importante notar que não há leis específicas de criptomoedas no Reino Unido. Por causa disso, negociá-los pode colocá-lo em uma posição em que você está exposto a uma quantidade significativa de risco para seu investimento.

Você deve estar ciente, antes de fazer qualquer investimento financeiro em criptomoeda, que há uma quantidade igualmente significativa de risco envolvido, mesmo que haja o potencial de grandes ganhos a serem obtidos com esses tipos de investimentos.

Quais são as maneiras mais seguras de vender e comprar criptomoedas?

Existem fundamentalmente duas abordagens para escolher se você estiver interessado em se envolver no comércio de criptomoedas da maneira mais livre de riscos. A primeira coisa que você precisa fazer é verificar se a bolsa que você usa é legítima e conhecida e, idealmente, você deve usar uma corretora em vez de uma bolsa. Isso pode ajudar a fornecer a garantia inestimável de que você está sendo cuidado por pessoas confiáveis.

O segundo passo é verificar se sua carteira digital, que é um espaço online onde sua criptomoeda é guardada, está protegida contra possíveis ameaças. Os hackers podem achar muito mais desafiador obter acesso à sua conta e, por extensão, aos seus ativos de criptomoeda como resultado dessa medida.

Se você perder sua carteira de hardware, não terá mais acesso aos fundos armazenados nela. Leve isso em consideração antes de tomar uma decisão. Embora seja impossível remover completamente o perigo representado pelos cibercriminosos, tomar algumas medidas preventivas pode ajudar bastante a garantir a segurança de seus ativos.

Conclusão

Antes de investir em criptomoedas ou em organizações específicas que tenham uma participação significativa nela, você deve, como é o caso de qualquer outro tipo de investimento, avaliar cuidadosamente seus objetivos de investimento e suas atuais circunstâncias financeiras. Um único tweet pode fazer com que o preço da criptomoeda caia, e investir nela ainda é considerado um empreendimento altamente arriscado. Os preços das criptomoedas podem ser extremamente voláteis. Isso indica que você deve se envolver em investimentos cautelosos e atentos.

