Uma excelente opção de investimento para empreendedores é ser distribuidor de bebidas e produtos similares. Por isso que hoje, nós vamos indicar como investir na distribuidora Zé Delivery e começar a lucrar.

O que é o Zé Delivery?

A distribuidora foi criada em 2016, pela Ambev, que é a maior empresa do Brasil, que produz bebidas de todos os tipos como: cerveja, refrigerante, energético, suco, água e chá.

Sendo assim, o Zé Delivery trabalha exclusivamente com a entrega de bebidas geladas. Qualquer negócio que trabalhe com comercialização de bebidas, podem ser parceiras do Zé Delivery.

Como funciona a Distribuidora Zé Delivery?

O Zé Delivery funciona da seguinte maneira: o cliente entra no site ou no aplicativo da empresa, faz a solicitação do pedido e realiza a compra. Um entregador que seja cadastrado no aplicativo, vai até a loja, bar ou restaurante do distribuidor, pega o pedido e entrega na residência do cliente.

A promessa do site do Zé Delivery, é um aumento de 30% sobre as vendas de bebidas para os distribuidores parceiros, e oferece uma margem de lucro de 20% sobre os produtos.

Este serviço oferecido pela Ambev conta com descontos diferenciados para parceiros do Zé Delivery, além do recebimento de um valor em cada pedido entregue de forma correta. O diferencial é que não há a divulgação do bar ou restaurante do empreendedor, somente os produtos.

Assim, quando o cliente realiza o pedido, o software procura o distribuidor mais próximo para indicar o serviço.

Qual é o lucro de ser distribuidor Zé Delivery?

O distribuidor parceiro poderá ter um lucro de até 20%, acrescida de uma taxa extra de R$ 3,20, a cada entrega realizada de forma correta.

Por exemplo, um cliente realiza um pedido de 25 garrafas de cerveja, que totalizam R$ 96,75. Outro cliente, solicitou mais 35 garrafas de cerveja, que totalizam R$ 225,75. Você, enquanto distribuidor, receberá 20% do total vendido, ou seja, R$ 64,50, somado com duas entregas de R$ 3,20.

No final, o distribuidor receberá o valor de R$ 70,90. Assim, quanto mais vendas realizar, maior é o valor recebido pelo distribuidor.

Quais são as vantagens de ser um distribuidor Zé Delivery?

As regalias de ser um distribuidor Zé Delivery são inúmeras. Vamos elencar algumas mais importantes para o empreendedor:

Primeiro, um aumento de vendas de bebidas em até 30%;

Em segundo lugar, a ampliação na divulgação dos produtos;

Atração de maior quantidade de clientes, normalmente existe no máximo 1 distribuidor a cada 5 Km;

Rapidez na entrega dos produtos;

Possuir um canal de vendas digital sem necessidade de pagar taxa de adesão ou entrega;

Ter margem de lucro mínima de 20% na venda de produtos Ambev;

Não há necessidade de divulgação;

Recebimento de bonificações em caso de pedidos grandes;

Possuir taxa fixa nos produtos vendidos e entregues.

Como fazer para trabalhar com o Zé Delivery?

Existe duas maneiras de trabalhar com o Zé Delivery:

Ser entregador de produtos;

Se tornar parceiro, se cadastrar como distribuidor.

O que é necessário para ser entregador de produtos?

Você deverá procurar um distribuidor parceiro do Zé Delivery e possuir os seguintes requisitos:

Possuir 21 anos ou mais;

Possuir CNH com validade a no mínimo 2 anos e estar com validade ativa;

Ter colete de segurança e usar nas entregas;

Possuir um smartphone próprio, conectado à internet.

Em caso de residir em São Paulo, é necessário ser licenciado e possuir certificados de Motofrete.

Se a pessoa for aceita pelo distribuidor, irá utilizar o Aplicativo Zé Entregador para receber os pedidos, e realizar o seu trabalho.

O que é necessário para ser um distribuidor Zé Delivery?

Para ser um distribuidor Zé Delivery é preciso que você tenha um negócio de comércio e que tenha autorização para trabalhar com bebidas.

Faça o cadastro no site da empresa, se você atender aos seguintes requisitos:

Ter espaço para armazenamento e manter as bebidas geladas com segurança e higiene;

Possuir várias formas de pagamento aceitas como: dinheiro, cartão de débito, crédito, pix, entre outros;

Possuir um computador conectado à internet;

Ter possibilidade de emitir nota fiscal;

Possuir condições para preocupar-se com a logística de entrega, bem como gerenciar os entregadores cadastrados.

Por fim, existem somente 178 distribuidores parceiros do Zé Delivery. Assim, é bem possível que, se você realizar o cadastro e atender aos requisitos, tem condições de ser um distribuidor parceiro. Se dê a chance de aumentar as vendas e a lucratividade!

Dessa forma, com as informações trazidas no post de hoje, certamente você não terá mais dúvidas sobre como fazer parte da legião de pessoas que passaram a trabalhar com a distribuidora Zé Delivery! Assim, se organize, avalie suas possibilidades e prioridades e faça um investimento na empresa!