Como limpar panela queimada? Veja dicas especiais

Tem panelas queimadas aí na sua casa? Aliás, todo mundo já queimou uma, alguma vez na vida. Com isso, a parte da limpeza é sempre a mais chata. Afinal, mesmo que esfregue muito, na maioria das vezes, o objeto nunca mais volta a ser o que era antes.

Mas e se te contássemos que existem algumas formas de recuperar esse recipiente, e deixá-lo como novo? Pois, nesse artigo, ensinaremos a como limpar panela queimada sem complicação. São muitos truques para você testar, confira.

O terror das panelas queimadas.

Lavar panelas já pode ser bem cansativo. Imagina então ter que lavar uma queimada.

Como dito anteriormente, já aconteceu com todo mundo de esquecer uma panela no fogão ligado. E ainda só lembrar porque já estava cheirando a queimado. Sendo assim, a limpeza do item nesse estado sempre é bem difícil.

Por isso, separamos as melhores dicas comprovadas de como limpar panela queimada. Desse modo, fique por dentro para que esse momento da limpeza seja bem mais fácil.

Como limpar panela queimada? Veja 2 truques para recuperar o item!

Confira esses métodos de como limpar panela queimada de um jeito fácil, com produtos que você tem em casa! Em primeiro lugar, deixe a panela esfriar. Em seguida, retire o restante de comida de dentro dela.

Agora, raspe a panela com uma espátula ou algum utensílio de metal. Contudo, cuidado para não riscar. Feito isso, tente uma dessas dicas a seguir.

1. Como limpar panela queimada com sal

Esse truque para limpar panela queimada utiliza o sal de cozinha como principal ingrediente, veja como:

Acrescente água morna até cobrir toda a área queimada, e também duas colheres bem cheias de sal. Misture e aguarde de 15 a 30 minutos. Por fim, retire a água e lave a panela normalmente.

2. Como limpar panela queimada usando detergente

Essa dica de é ideal para aquelas que também estão engorduradas. Para isso, você só vai precisar usar o detergente.

Então, cubra a área queimada e engordurada da panela com água. Em seguida coloque de duas a três colheres de detergente e misture. Agora, leve ao fogo brando e espere ferver. Feito isso, desligue o fogão e aguarde a água esfriar. Por fim, retire a mistura da panela e lave como de costume.

Descubra 3 métodos de como limpar panela queimada com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um produto barato, fácil de encontrar e que usamos para quase todo tipo de limpeza doméstica. Por isso, confira 3 receitinhas que usam esse item e aprenda como limpar panela queimada.

1. Bicarbonato de sódio sozinho

Esse truque costuma ser um dos mais eficientes de todos de como limpar panela queimada. Para isso, você vai precisar de apenas algumas colheres de bicarbonato de sódio.

Portanto, espalhe o bicarbonato por todo local queimado. Logo após, adicione água por cima. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por 5 minutos. Por fim, espere esfriar e lave normalmente.

2. Bicarbonato de sódio e vinagre

Aqui nessa receita, além de bicarbonato de sódio, use, também, algumas gotas de vinagre de qualquer tipo.

Acrescente o bicarbonato, deixando-o bem espalhado por toda a área atingida. Após isso, respingue o vinagre por cima do bicarbonato e deixe agir por 30 minutos. Uma dica de ouro: borrifadores facilitam a aplicação do vinagre.

Após a ação estiver completa, você pode levar a panela ao fogo baixo para garantir que todo o queimado saia. Por último, lave como de costume.

3. Bicarbonato de sódio com limão

Essa receita funciona do mesmo modo que a anterior, mas é bastante útil caso você não tenha vinagre em casa. Aprenda a limpar panela queimada usando essa fruta.

Assim como no item 2, espalhe o bicarbonato de sódio pelo local acometido. Em seguida, adicione o sumo do limão por cima. Deixe agir por 30 minutos e, se necessário, leve ao fogo baixo até ferver. Por fim, lave normalmente.

Aprenda algumas instruções para quando for limpar panela queimada

Você acabou de ver os melhores truques de como limpar panela queimada, mas você sabia que algumas precauções pode tomar quando essa atividade for realizada? Confira.

Em primeiro lugar, nunca utilize itens abrasivos para tentar tirar o queimado manualmente, como colheres, facas, ou esponjas de aço. Pois, esses itens podem riscar a panela e danificá-las permanentemente.

Além disso, nunca utilize produtos como água sanitária para a limpeza das panelas. Pois, é prejudicial para a saúde, e ainda, pode ser muito perigoso se for levado ao fogo.

Então, use essas dicas de como limpar panela queimada a próxima vez que essa situação acontecer com você. E não deixe de compartilhar as dicas com seus amigos. Fique ligado para os próximos artigos.