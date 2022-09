Motivar uma equipe remota nem sempre é fácil. Quem é líder sabe que isso é verdade. Afinal, são tantas personalidades, longe do campo visual do líder, que pode se tornar um grande desafio manter todo mundo alinhado com os objetivos do trabalho.

No entanto, algumas ações podem começar a promover uma atmosfera muito mais interessante. Acompanhe este texto e confira as ideias que trouxemos para você!

Como motivar uma equipe remota?

A verdade que devemos ter em mente é que não existe fórmula para motivar uma equipe remota. Existem ações positivas, claro, mas não devemos nos esquecer que cada equipe e cada membro dela são únicos. Cada um possui as suas singularidades, personalidades, etc. Por isso, o líder precisa conhecer bem a equipe para poder motivá-la de acordo com o estilo de cada um.

Além disso, outras ações práticas também podem contribuir. Veja:

1. Desenvolva um planejamento em equipe

Um bom planejamento pode auxiliar na hora de motivar uma equipe remota. Isso porque, muitas vezes, a liderança permite que a equipe atue de uma forma completamente aleatória, o que atrapalha na hora de criar um bom fluxo de trabalho. Por conta disso, considere desenvolver um planejamento com metas, prazos e objetivos bastante claros.

Para isso, considere, ainda, utilizar ferramentas de gestão, desde as mais simples, como o próprio Trello. Isso poderá criar uma visão geral das atividades, motivando o time rumo ao desenvolvimento de todos.

2. Estabeleça prazos plausíveis

Os prazos precisam estar alinhados ao que realmente é possível alcançar. Isto é, cuidado para não traçar prazos exorbitantes que apenas sobrecarreguem a saúde física e mental dos liderados. Se você realmente quer motivar uma equipe remota, entenda os limites desse grupo e desenvolva prazos saudáveis.

3. Distribua as tarefas com clareza

As tarefas precisam ser bem distribuídas para não correr o risco de haver retrabalho e até mesmo conflito entre os envolvidos. Sendo assim, considere delegar com clareza, dando nomes para cada atividade e explicando, para cada liderado, o que deve ser desenvolvido nos próximos meses e o que você espera dessas atividades. Isso pode trazer mais clareza para cada um deles.

4. Procure conhecer a sua equipe

Você realmente conhece a sua equipe? Bem, se ainda não, talvez esteja mais do que na hora de se aproximar de cada membro, não é mesmo? Quando conhecemos melhor a nossa equipe, as chances de motivá-la podem ser ainda maiores. Afinal, compreenderemos melhor os limites e forças de cada um, delegando e direcionando de uma maneira mais assertiva.

Além disso, o grupo se sentirá muito mais acolhido quando você criar uma proximidade saudável com eles.

5. Desenvolva uma boa comunicação online

Por fim, para motivar uma equipe remota é preciso desenvolver uma boa comunicação. Saiba falar com clareza, seja objetivo na hora de delegar tarefas e cuidado com o excesso de metáforas, por exemplo.

Lembre-se ainda de considerar o seu público-alvo, ou seja, quem está lhe ouvindo. Assim, as chances de direcionar a sua comunicação de uma forma coerente serão ainda maiores. Boa sorte!