Como obter o modo escuro no Snapchat sem aparência 2022

Já faz um tempo desde que o Modo Escuro foi introduzido. Muitas pessoas preferem usar o modo escuro em seus dispositivos. Isso dá uma boa aparência não apenas ao seu dispositivo, mas também um efeito calmante para os olhos ao usar o dispositivo por muito tempo. No início, nem todos os aplicativos que você usa não eram compatíveis com o modo escuro, mas os desenvolvedores trabalharam para tornar os aplicativos compatíveis com o modo escuro.

Se você estiver usando o Snapchat e quiser ativar o modo escuro nele, saiba que não é uma tarefa difícil de fazer. Você pode facilmente ativar o modo escuro no Snapchat e ter um layout de aplicativo preto. Neste artigo, guiaremos você pelo processo completo de obtenção do Modo Escuro no Snapchat sem a aparência do aplicativo.

Obtenha o modo escuro no Snapchat sem aparecer

As etapas para ativar o modo escuro no Snapchat variam para Android e iOS. Bem, não há nada para se preocupar com isso, pois discutiremos as etapas para obter o modo escuro no Snapchat sem a aparência do aplicativo no Android e no iOS. Para isso, siga os passos abaixo-

Android

Para obter o Modo Escuro no Snapchat no Android, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu dispositivo Android (telefone ou tablet).

Aqui, toque no Exibição opção.

Agora, toque em Modo escuro para habilitá-lo.

Depois de fazer isso, você pode definir a programação para ativar ou desativar o modo escuro. Você pode definir a programação personalizada ou configurá-la para ligar ou desligar do pôr do sol ao nascer do sol.

Se desejar, você pode ativar ou desativar o modo escuro no painel de notificação agora.

Depois de ativar o modo escuro, você verá que o Snapchat está funcionando no modo escuro.

iOS

Se você estiver usando um dispositivo iOS (iPad ou iPhone) e quiser ativar o modo escuro no Snapchat, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Abra o Snapchat aplicativo em seu dispositivo iOS.

Agora, no canto superior esquerdo, toque no Bitmoji ícone.

Aqui, toque no Definições ícone que você verá no canto superior direito.

Debaixo de Minha conta seção, toque no Aparência opção.

Agora, toque em Sempre escuro . Isso ativará o modo escuro no Snapchat no iPhone.

Palavras finais

É assim que você pode ativar o modo escuro no Snapchat. Observe que nem todos os dispositivos suportam o modo escuro do Snapchat. O Snapchat está trabalhando na implementação do modo escuro em todos os dispositivos, mas pode ou não estar disponível no dispositivo atual que você usa. Se você deseja obter o modo escuro no Snapchat sem a aparência do aplicativo, pode fazê-lo seguindo as etapas fornecidas neste artigo.

LEIA A SEGUIR: