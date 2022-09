Pequenas ações podem ajudar na hora de organizar a agenda no trabalho remoto de maneira eficiente. Para isso, precisamos ter um conhecimento claro acerca do que deve ser feito, quando deve ser feito e qual é o tempo que levamos para fazer. Assim, torna-se mais fácil distribuir as demandas de acordo com os dias disponíveis na semana e no mês.

A seguir, apresentamos algumas práticas que podem ajudar nesse sentido. Vamos lá?

Como organizar a agenda no trabalho remoto?

Para organizar a agenda no trabalho remoto é preciso dedicação e, até certo ponto, um pouco de paciência. Às vezes, pode ser que as demandas fiquem confusas, e fique um pouco difícil estabelecer as prioridades. Porém, precisamos desse momento de análise das atividades para não sobrecarregar os dias e garantir as entregas nas datas corretas.

Veja algumas práticas positivas que podem ajudar:

1. Saiba quais são as suas demandas semanais/mensais

As demandas mensais, semanais e diárias devem ser anotadas em forma de lista, livremente, à medida que você vai recordando-as. Isto é, cuidado para não se esquecer de nada importante, hein? Tente colocar tudo na ponta do lápis, sem organizar nesse primeiro momento. Esse exercício ajuda a visualizar a quantidade de atividades pendentes, o que pode facilitar na hora de dividir as demandas pelos dias de trabalho.

2. Analise os prazos

Depois de fazer a sua lista de tarefas, considerando todas as demandas pendentes para os próximos dias e semanas, é hora de escrever o prazo de cada uma delas. Você pode ir anotando ao lado, de acordo com a data limite de entrega. Isso também ajuda a ter uma visão mais ampla de tudo o que deve ser concluído.

3. Verifique as prioridades

Verifique, na sua lista de demandas, quais delas são prioridades. Analise e destaque aquelas atividades que são mais urgentes, que devem ser entregues diariamente ou que possuem um prazo mais apertado. Isso ajudará a separar as demandas semanais das mensais, por exemplo, o que facilitará na hora de criar a lista de tarefas por dia.

4. Distribua ao longo dos dias de acordo com o tempo disponível

Agora que você já tem uma visão muito mais clara de tudo que deve ser feito, quando deve ser feito e quais são as prioridades, é hora de distribuir tudo isso ao longo dos dias. Sempre considerando o tempo que cada demanda necessita, claro. Afinal, se uma atividade precisa de 3 horas de atuação, você não pode colocar 5 iguais a ela no mesmo dia da semana, concorda?

Faça esse exercício na hora de organizar a agenda no trabalho remoto.

5. Reserve um tempo para os “imprevistos”

Ter um momento bloqueado na agenda para potenciais imprevistos também é importante. Dessa forma, caso um contratempo surja, você ainda terá formas de remanejar a agenda, sem a necessidade de abrir mão de algo imprescindível.

Em contrapartida, se nada precisar ser remanejado, esse tempo “livre” pode ser usado para adiantar algumas prioridades, concorda?

Assim, organizar a agenda no trabalho remoto se tornará ainda mais fácil. 🙂

