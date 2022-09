Como podemos escutar nossas emoções? Quais tipos de atividades ou ações podem nos ajudar nesse tipo de reconhecimento do que é sentido?

Bem, que escutar as emoções é algo válido e interessante, isso nós sabemos. Porém, nem sempre temos o conhecimento para expressar ou escutar o que estamos sentindo.

A boa notícia é que a inteligência emocional pode ser desenvolvida, pouco a pouco. Podemos reconhecer o que sentimos, aprender a lidar com essas emoções e, assim, construir uma vida mais equilibrada.

No decorrer deste texto, trouxemos algumas sugestões que podem ajudar nessa missão. Continue lendo.

Como podemos escutar nossas emoções?

Antes de qualquer coisa, precisamos ter em mente que as emoções são totalmente singulares. Não existe uma régua capaz de medir uma emoção de forma clara e objetiva. Sendo assim, as formas de escutar e lidar com o que é sentido podem variar de pessoa para pessoa.

Isso significa que não existe uma receita pronta de como podemos escutar nossas emoções. O que existem são ações que nos ajudam nessa empreitada. Veja nossas sugestões a seguir:

1. Fazer psicoterapia

Sem dúvidas, a psicoterapia pode ser uma grande aliada na hora de escutar nossas emoções. À medida que vamos explanando o que sentimos, e recebemos direcionamentos, intervenções e feedbacks do psicólogo, passamos a ter mais clareza com relação às emoções. Além disso, torna-se viável nomeá-las com mais facilidade, auxiliando na hora de lidar com o que é sentido de fato.

2. Conversar com alguém que confiamos

Conversar com um amigo, parceiro ou familiar também pode ser uma forma de escutar nossas emoções. Porém, lembre-se de fazer isso caso você se sinta à vontade e caso seja uma pessoa de confiança, ok?

Acontece que falar sobre o que se sente, mesmo quando a fala parece um pouco sem sentido, pode nos ajudar a nomear cada sensação vivida. E essa arte de nomear o que se sente pode nos ajudar a enxergar a situação com mais clareza, levando-a para o campo do real e tirando-a do abstrato.

3. Escrever sobre os nossos sentimentos e emoções

Escrever sobre o que sentimos também é um caminho interessante. Nós podemos escutar nossas emoções quando as colocamos em palavras, sejam elas faladas ou escritas.

4. Reconhecer a presença da emoção, mesmo quando é difícil entendê-la

Às vezes, queremos saber como podemos escutar nossas emoções, mas na prática, tentamos negligenciar algumas emoções. Queremos fugir do que sentimos, fingindo que nada acontece. Porém, o ideal é que saibamos reconhecer a presença da emoção.

Nem sempre precisamos entendê-la de um minuto ao outro. Às vezes, vamos precisar de um tempo para assimilar o que é sentido. No entanto, é importante saber reconhecer a presença da emoção, sem tentar “apagá-la”.

5. Reconhecer que as emoções tidas como “ruins” têm algumas funções e nem sempre são patológicas

Por fim, é importante reconhecermos o papel das emoções vistas como “ruins”. Por exemplo, o medo é visto como ruim, mas tem o papel fundamental de nos ajudar a se preparar para situações importantes. Isto é, nem sempre uma emoção negativa será patológica. Ter essa visão pode ser uma das maneiras de escutar as nossas emoções com mais clareza e atenção.