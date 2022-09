Como sacar dinheiro da conta do Nubank? veja o passo a passo

Os clientes do Nubank podem realizar saques da conta do banco digital de forma rápida e prática. Os valores disponíveis podem ser resgatados por meio de caixas eletrônicos 24h e redes Saque e Pague.

Para sacar valores da conta é preciso pagar uma taxa no valor de R$6,50 para o Nubank. Além disso, uma taxa de conveniência extra pode ser cobrada no caixa eletrônico.

O Banco Central informa que não há padronização quanto a essa categoria de saques. Portanto, os bancos têm autonomia para estabelecerem o valor da taxa a ser cobrada.

Como sacar dinheiro do Nubank

Para realizar o resgate do dinheiro da conta do Nubank é bem simples. Confira abaixo o passo a passo:

Procure um caixa eletrônico 24h mais próximo ou da rede Saque e Pague;

Selecione o idioma (português/inglês);

Em seguida, escolha a função em que deseja fazer o saque (crédito ou débito);

Para finalizar, escolha a opção de sacar na Conta Corrente.

É importante lembrar que o cliente pode sacar, no máximo, R$ 3.000 em um mesmo saque, sendo esse o valor máximo também para o período de 24 horas.

Cartão Black do NUBANK: veja como solicitar pelo aplicativo

Uma das modalidades de cartão mais requisitadas do Nubank é o Ultravioleta, que reúne diversas funções necessárias para o dia a dia do cliente do banco digital. A ferramenta possui bandeira Mastercard Black.

Entre diversos benefícios ofertados pelo cartão, um dos mais queridos é o cashback. Quando o cidadão faz uma compra usando o cartão Ultravioleta, ele recebe de volta 1% do valor total gasto na operação. Dessa forma, a quantia passa a render na conta do usuário em até 200% do CDI, sem prazo limitado.

Vantagens do cartão Ultravioleta do Nubank

Como já mencionado, o cartão Ultravioleta do Nubank possui diversas funções super vantajosas para os clientes da fintech. Portanto, confira abaixo as maiores vantagens da ferramenta:

O cashback cai na hora, não expira e cresce de forma automática a 200% do CDI ao ano;

Possui seguros de viagens gratuitos;

Permite acesso grátis à sala VIP do aeroporto Internacional de Guarulhos;

Possui um design exclusivo em metal sem número, para maior segurança dos cliente;

Mensalidade de R$ 49 que é gratuita todas as vezes que os gastos no cartão forem de ao menos R$ 5 mil ao mês, ou forem investidos R$ 150 mil entre o Nubank e o Nu Invest.

Rendimento do cashback do Nubank Ultravioleta

Os usuários do cartão Nubank Ultravioleta podem acompanhar os rendimentos do dinheiro do cashback de forma simples, através do aplicativo da instituição financeira. O procedimento é bem rápido, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank;

Na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”. Ele fica abaixo da seção do cartão de crédito;

Feito isto, vá na opção “Crescendo a 200% do CDI”;

Em seguida, será possível visualizar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo;

Também será possível conferir o total acumulado do rendimento do cashback, desde a primeira compra realizada com o Ultravioleta.