Ser uma pessoa com comportamentos mais proativos pode mudar a sua imagem no mercado de trabalho. Afinal, quem não gostaria de trabalhar com uma pessoa focada e determinada a ir além, com ideias incríveis? Pois é.

Por isso, trouxemos algumas ideias que podem servir de base para uma autoanálise que vise a construção de uma rotina com comportamentos mais proativos. Vamos lá? 🙂

Como ser uma pessoa com comportamentos mais proativos?

Na realidade, temos que ser sinceros… Não existe uma pílula capaz de transformar você em uma pessoa proativa. O que existem, na verdade, são atitudes que podem contribuir para esse resultado. Porém, é muito importante que você se autoconheça e considere os seus pontos fortes e subjetividades. Isso poderá lhe ajudar na hora de estabelecer mudanças significativas na sua postura no trabalho.

Abaixo você encontra algumas considerações que poderão ser úteis. Use-as de acordo com o seu perfil e sempre respeitando os seus limites:

1. Estude a sua área de atuação e mantenha-se atualizado

Estudar as novidades e atualizações da sua área de atuação pode lhe ajudar a ser uma pessoa com comportamentos mais proativos. Isso porque, dessa forma, você poderá estar à frente, visualizando as tendências do mercado e aprendendo o que poderá ser implementado no dia a dia da sua empresa.

Assim sendo, ao aprender você terá a oportunidade de apresentar isso para os seus colegas e para a liderança, mostrando uma postura mais ativa dentro da empresa.

2. Converse com as outras pessoas e entenda as demandas à sua volta

Manter uma proximidade com quem trabalha com você também pode ajudar na hora de ser uma pessoa com comportamentos mais proativos. Afinal, a partir dessas conversas você poderá entender e escutar um pouco mais sobre as limitações e dificuldades de quem está à sua volta. Consequentemente, poderá pesquisar formas de solucionar determinadas atividades, mostrando-se mais proativo.

3. Antes de lamentar um problema, tente pensar em uma solução

Muitas vezes cometemos o equívoco de apenas lamentar os problemas que estão diante de nós, ao invés de refletirmos sobre possíveis soluções. Obviamente, isso não vale para todas as situações, mas talvez seja interessante começar a pensar em formas de consertar pequenos problemas no dia a dia, ao invés de apenas lamentá-los.

Essa postura também pode ajudar você na hora de ser alguém mais proativo.

4. Perca o medo de opinar com embasamento

Quando você tem uma opinião baseando em argumentos reais e sólidos, não tenha medo de apresentá-la. Às vezes, deixamos de falar algo que pode ser enriquecedor por, simplesmente, termos vergonha. Porém, se é algo que agrega para todos, por que guardar apenas para nós, de uma forma que torne a ideia inutilizada? Pense sobre isso.

5. Cuide da sua saúde mental e autoestima

Por fim, considere cuidar da sua saúde mental e da sua autoestima, visando cuidar de si. Afinal, quando a nossa autoestima está baixa e estamos passando por questões emocionais e de saúde mental, podemos ficar mais isolados e menos abertos aos comportamentos proativos.

Além disso, cuidar da saúde mental é se priorizar e construir um dia a dia mais saudável e satisfatório para si mesmo. Pense sobre isso e considere, por exemplo, a psicoterapia como uma ferramenta. 😉