Como usar a detecção de falhas no iPhone 14 e Apple Watch 8

Detecção de falhas detecta acidentes de carro graves em automóveis de passageiros. Ele pode entrar em contato automaticamente com os serviços de emergência em seu nome se você sofrer um acidente grave e não responder.

Além do conjunto de sensores de movimento que a Apple desenvolveu, também adicionou um acelerômetro e giroscópio de núcleo duplo ao dispositivo para ajudar a detectar acidentes de carro. Portanto, se você não sabe como usar o recurso Detecção de falhas na série iPhone 14, leia este guia até o final, pois aqui explicamos tudo sobre esse recurso.

O que é o recurso de detecção de falhas do iOS 16?

O Apple Watch e o iPhone detectam acidentes e abrem automaticamente o SOS de Emergência no Apple Watch ou iPhone. Você pode compartilhar um local com seus dispositivos e notificar os serviços e contatos de emergência quando o recurso for ativado.

A Apple desenvolveu um algoritmo de fusão de sensores em seus laboratórios de testes de colisão que é capaz de reconhecer colisões frontais, laterais, traseiras e de capotamento. No entanto, vários sensores integrados, incluindo um giroscópio, sensores de movimento, acelerômetro, microfone, GPS e barômetro, ajudam o Apple Watch a usar esse recurso de forma eficaz. Os iPhones também usam seus giroscópios, acelerômetros e dados do Apple Watch integrados se estiverem conectados ao iPhone.

Quais são os diferentes dispositivos que suportam a detecção de falhas?

Atualmente, o recurso de detecção de falhas é compatível apenas com a série iPhone 14, como iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, incluindo o Apple Watch Ultra, Watch 8 e Watch SE (2022). Assim, esperamos que o Crash Detection seja atualizado em todas as futuras variantes do Apple Watch, pois será uma atualização em relação à geração atual.

Como funciona a detecção de falhas no iPhone 14

Os dispositivos que suportam a detecção de falhas terão o recurso ativado por padrão. As séries Apple Watch 8 e iPhone 14 ativam automaticamente a detecção de colisão ao dirigir carros de passeio, SUVs ou picapes.

Você também pode ativar o SOS de Emergência em seu iPhone ou Apple Watch em caso de acidente ou acidente repentino e fornecer sua localização aos contatos de emergência. Para detectar falhas pesadas, o Apple Watches usa dois novos sensores de movimento junto com seu novo algoritmo de fusão de sensores.

Ele pode ativar um SOS de Emergência mesmo após impactos extremos com seus sensores, que detectam falhas de até 256Gs. É possível ativar o modo de baixo consumo de energia no Apple Watch ou iPhone para usar o recurso Detecção de falhas. No entanto, o dispositivo ligará automaticamente o SOS de Emergência se você não responder a essa solicitação em 10 segundos após o impacto.

O que é SOS de Emergência via Satélite?

Em uma emergência, o SOS de Emergência pode ser usado para entrar em contato com contatos de emergência em segundos (desde que o serviço de celular esteja disponível). Quando você compartilha sua Ficha Médica com os serviços de emergência, um iPhone pode enviar suas informações médicas (somente para os EUA e Canadá) quando você liga para o 911 ou envia uma mensagem para o 911.

O SOS pode resgatá-lo se você ficar preso em algum lugar em sua viagem de aventura. Usando componentes personalizados integrados ao software, o SOS de Emergência via satélite da Apple permite que as antenas se conectem diretamente aos satélites, permitindo mensagens com serviços de emergência quando a cobertura de celular ou Wi-Fi estiver inacessível.

No entanto, se você usar isso junto com a detecção de falhas no iPhone 14, será mais fácil para outras pessoas resgatá-lo após um acidente grave. Portanto, sugerimos que você tente ativar esse recurso também.

Como ativar / desativar a detecção de falhas no iPhone 14?

Se você deseja ativar a detecção de falhas, não precisa se preocupar, pois, por padrão, ela é ativada quando você compra o novo smartphone da série iPhone 14. Enquanto isso, caso você queira desabilitar esse recurso por não gostar muito dele, use as etapas abaixo:

Inicialmente, vá para o Definições aplicativo no seu ‌iPhone. Toque SOS de emergência na parte inferior da página. No Detecção de falhas página, alterne a chave ao lado de Ligar após acidente grave para desligar.

Da mesa do autor

Em nossa opinião, este é um recurso incrível que permite que seu ente querido saiba quando você sofre um acidente de trânsito enquanto dirige um carro ou bicicleta. Portanto, sugerimos que você não desative esse recurso se tiver um iPhone 14. No entanto, quando você definir contatos de emergência em seu iPhone 14, o dispositivo informará automaticamente o contato fornecido sobre seu acidente via SOS de emergência via satélite em 10 segundos .

Então, isso é tudo sobre como usar o recurso de detecção de falhas no iPhone 14. Esperamos que você ache este guia útil. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

LEIA A SEGUIR: