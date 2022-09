Como vender seus gift cards extras em troca de Bitcoin

A negociação de Bitcoin (BTC) evoluiu muito nos últimos anos. Desde corretoras tradicionais que permitem vincular a sua conta bancária para comprar BTC diretamente na plataforma até as várias formas de pagamento disponíveis em mercados peer-to-peer (P2P), não faltam formas de comprar e vender Bitcoin.

Graças a essa facilidade de acesso e de uso, gift cards se tornaram um opção muito utilizada por quem quer entrar nesse mercado. Para alguém novo no mundo do Bitcoin e da negociação, pode parecer meio confuso: Como é possível comprar Bitcoin com cartão-presente ?

Mercados peer-to-peer (P2P)

A chegada dos mercados peer-to-peer no espaço do Bitcoin mudou completamente a forma de as pessoas verem as negociações. Com a grande quantidade de formas de pagamento disponíveis nessas plataformas, é possível negociar Bitcoin basicamente com o que você quiser.

O que são mercados P2P? Essencialmente, são plataformas que conectam compradores e vendedores. Quem quiser vender Bitcoin em um mercado P2P pode trocar a criptomoeda por dinheiro de qualquer forma: transferências bancárias, carteiras eletrônicas, dinheiro em espécie e — claro — gift cards. O aspecto peer-to-peer desses mercados é o que lhes permite oferecer tantas opções de pagamento, e alguns deles oferecem centenas de alternativas.

Além disso, como compradores e vendedores realizam as negociações diretamente sem intermediários, comprar e vender Bitcoin nessas plataformas são atividades geralmente mais baratas e eficientes em comparação com exchanges e corretoras tradicionais.

Como negociar os seus gift cards extras em troca de Bitcoin

Antes de entrarmos nos detalhes de como trocar os seus gift cards, você vai precisar encontrar uma exchange de Bitcoin segura . Dê uma olhada nas opções mais utilizadas, observe como é feita a negociação em cada plataforma e escolha a mais adequada para você.

Para mostrar como negociar os seus gift cards, vamos usar como exemplo a Paxful, o maior mercado peer-to-peer de Bitcoin do mundo. Essa plataforma permite negociar os seus gift cards em troca de Bitcoin de forma muito simples.

Crie ou acesse a sua conta

O primeiro passo é acessar a sua conta na plataforma. Se você ainda não tem uma conta, o cadastro é muito rápido. E você passa a ter na mesma hora uma carteira Bitcoin totalmente gratuita. Lembre-se de concluir todos os processos de verificação necessários para contar com mais benefícios!



Pesquise uma oferta

Na página inicial, selecione Bitcoin como a criptomoeda de compra, escolha a forma de pagamento — nesse caso, você pode usar uma das várias marcas de gift card disponíveis — e digite o valor do gift card. Quando estiver pronto, clique em Encontrar ofertas . Serão exibidas todas as ofertas disponíveis. Você também pode usar os filtros para restringir os resultados. Isso inclui as opções mais buscadas na sua região, tags de oferta e tipos de usuário. Você não vai encontrar nenhuma informação sobre taxas, pois a Paxful não cobra nenhuma taxa para comprar Bitcoin . Quando encontrar uma oferta interessante, clique no botão Comprar para vê-la em mais detalhes. Na página da oferta, você verá os termos e condições da negociação definidos pelo vendedor. Leia tudo com atenção, digite o valor do seu gift card e clique em Comprar agora para iniciar a negociação.



Negocie

Iniciada a negociação, o vendedor deve passar a você instruções detalhadas para o pagamento. No caso de gift cards, as exigências costumam incluir uma foto nítida do gift card com seu código e um comprovante de compra. Siga as instruções ao pé da letra para evitar contratempos durante a negociação. Assim que você fizer o pagamento, clique no botão Pago e aguarde até que o vendedor verifique o recebimento. Depois dessa verificação, ele deverá liberar o Bitcoin do depósito de garantia diretamente para a sua Carteira Paxful. Nesse momento, a negociação terá sido concluída, restando a você deixar uma avaliação de seu parceiro de negociação e começar a planejar a sua próxima negociação.

*Observação: esse processo pode variar dependendo do mercado P2P que você usar para trocar os seus gift cards.

Novas oportunidades à sua espera

Na Paxful, negociar os seus gift cards em troca de Bitcoin é um processo rápido e fácil. A plataforma criou até mesmo um recurso chamado Gift Card Hub, que permite comprar e vender gift cards automaticamente. Não deixe de conferir se você estiver planejando negociar mais.

Se tiver mais gift cards sobrando, pode ser uma ótima ideia trocá-los por BTC. Assim, você pode não só ganhar algum dinheiro negociando, mas também usar o Bitcoin para aplicações cotidianas como remessas, proteção de patrimônio, transações mais eficientes e outras.

