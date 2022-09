Concurso Bombeiros GO: Edital retificado; mudanças importantes; confira!

Foi publicado no Diário Oficial uma retificação no edital do concurso Bombeiros GO. As mudanças são realmente significativas, já que se trata de uma alteração no cronograma no que se refere a data das inscrições e a realização das provas.

Com isso, as inscrições poderão ser realizadas até dia 31 de outubro, através do site da banca, AOCP. Antes, o cadastro poderia ser realizado até dia 08 de setembro. A taxa de inscrição também depende do cargo, sendo de R$110 e R$130. Outra mudança também foi realizada, a data de realização das provas. Com isso, o cronograma foi firmado da seguinte maneira:

Cadete em 16 de outubro;

Soldado e soldado músico em 5 de fevereiro de 2023; e

Tenente em 12 de fevereiro de 2023.

Vagas e etapas do concurso Bombeiros GO

De acordo com o edital, divulgado no mês de julho, o certame oferece um total de 612 vagas, sendo distribuídas nos seguintes cargos: 6 vagas soldado músico; 10 vagas 2° tenente oficial; 500 vagas soldado combatente; 60 vagas cadete (aluno oficial). Vale lembrar que as vagas serão para provimento imediato.

As oportunidades ofertadas pelo concurso Bombeiros GO serão divididas em várias especialidades que poderão ser escolhidas no ato de inscrição. São elas:

Soldado Músico

Flauta C – duas vagas;

Clarineta Bb – nove vagas;

Saxofone Tenor Bb – duas vagas;

Saxofone Alto Eb – uma vaga;

Saxofone Barítono Eb – uma vaga;

Trompa F – uma vaga;

Trompete – seis vagas;

Trombone Tenor – quatro vagas;

Trombone Baixo – uma vaga;

Euphonium – duas vagas;

Tuba – três vagas;

Bateria e Percussão Popular – três vagas;

Teclados – uma vaga;

Contrabaixo Elétrico – uma vaga; e Guitarra – uma vaga.

2° tenente oficial

Médico – Clínica Médica: três vagas;

Médico – Ortopedia: uma vaga;

Médico – Psiquiatria: uma vaga;

Odontólogo – Clínico Geral: duas vagas;

Odontólogo – Periodontia: uma vaga;

Odontólogo – Prótese: uma vaga;

Odontólogo – Endodontia: uma vaga.

Os salários variam a depender do cargo. De acordo com o edital do concurso Bombeiros GO, as remunerações iniciais oferecidos aos aprovados serão: Soldado combatente: R$6.353,13; Cadete (aluno oficial) R$8.433,73; Soldado músico: R$6.353,13; 2° tenente oficial: R$13.901,60. Vale lembrar que além das provas objetivas, os candidatos passarão por outras etapas como teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social e teste de habilidades específicas.