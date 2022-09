Concurso Bombeiros MS define banca organizadora; veja mais novidades

Governo do Mato Grosso do Sul divulgou mais uma etapa rumo ao edital do concurso Bombeiros MS. O certame vai ofertar 260 vagas para soldados e oficiais. O documento foi liberado nesta terça-feira, 20 de setembro.

A banca escolhida para comandar o concurso foi Idecan. Vale lembrar que o documento divulgado não informa detalhes sobre cronograma ou outros trâmites sobre a seleção, contudo, tudo indica que a liberação do edital não vai demorar. Os próximos passos são a assinatura do contrato, a realização do cronograma e, por fim, a liberação do edital.

Concurso Bombeiros MS terá 260 vagas

O quantitativo de vagas foi autorizado pelo governador do estado, Reinaldo Azambuja. De acordo com o documento, das 260 vagas, 250 serão para soldados e 10 vagas para oficiais.

Porém, ainda não há previsão para liberação do documento, embora haja expectativa para que o edital seja liberado ainda esse ano. “Queremos reforçar nossa segurança pública com novos policiais e bombeiros, aprimorar o trabalho ambiental em todo o Estado e também aperfeiçoar nossa área de tecnologia da informação. Estamos visando a melhora dos serviços públicos e o atendimento à população“, esclareceu o governador.

Sobre a possibilidade de mais editais, Reinaldo afirmou: “Feito o concurso público vem mais policial para atender a demanda da população. Isso fortalece as políticas governamentais na área da segurança pública, mas também atendemos o meio ambiente e o nosso serviço de inteligência que cuida da TI [Tecnologia da Informação] do Estado. Então, é mais um complemento dos concursos que já validamos para fortalecer ainda mais as estruturas do Estado do Mato Grosso do Sul“.

Quando aconteceu o último certame?

O último edital foi liberado em 2018 para os cargos de oficiais e soldados e teve a Fapem como banca organizadora. Foram ofertadas 176 vagas divididas entre:

– 53 vagas para soldado

137 vagas para homens

16 vagas para mulheres

– 23 vagas para oficial

18 vagas para homens

cinco vagas para mulheres

A avaliação se deu através de cinco etapas:

Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de Aptidão Mental (avaliação psicotécnica), de caráter eliminatório; Exame de Saúde, de caráter eliminatório; Exame de Capacidade Física, de caráter eliminatório; Investigação Social, de caráter eliminatório

Os cargos foram para nível médio e superior.