Concurso Bombeiros PE: Edital autorizado! 400 vagas; confira!

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco anunciou a autorização de um novo edital para concurso Bombeiros PE. A permissão foi para o preenchimento de 400 vagas para o cargo de soldado. Como requisito, os candidatos precisam ter ensino médio completo, assim como Carteira Nacional de Habilitação.

Além disso, a altura mínima é levada em conta, sendo de 1,65 m para homens e 1,60 para mulheres. Vale lembrar que no mês de julho, a idade foi aumentada para 30 anos para os cargos de soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Pernambuco, de acordo com a Lei Complementar 498/2022.

Para Oficial Médico, a faixa etária mínima é 35 anos. Logo em seguida, a contratação da banca organizadora e a assinatura do contrato devem ser os próximos passos.

Apesar das remunerações ainda não terem sido informados, o edital tem previsão para ser liberado no segundo semestre de 2022.

O governador Paulo Câmara afirmou: “(Com os novos servidores), teremos, em 2023, mais musculatura para aprofundar a redução dos índices de criminalidade e proporcionar mais tranquilidade e paz social para a população do Estado, do Litoral ao Sertão”.

Último concurso Bombeiros PE

O último certame aconteceu em 2014. Na ocasião, também foram liberadas oportunidades para Polícia Militar do Estado. Ao todo foram 500 vagas distribuídas entre 500 foram para soldados da Polícia Militar, cargo de nível médio, e 80 para oficiais (sendo 60 para Polícia Militar e 20 para o Corpo de Bombeiros).

Entre os requisitos exigidos foram graduação em Direito para PM de Pernambuco. Já para outros cargos, qualquer área e graduação foi permitida.

O certame contou com 70 questões com as seguintes disciplinas: Linguagens, Códigos e Estatísticas e suas Tecnologias (15), Matemática e suas Tecnologias (15), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (20) e Conhecimentos Jurídicos e Legislação Específica (20), além da redação dissertativa.

Além das provas objetivas, fases como exame de saúde, teste de aptidão física, e avaliação psicológica foram aplicadas aos candidatos.