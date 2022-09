Concurso Bombeiros SC contrata banca organizadora; veja mais atualizações

O edital do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CFO- SC) pode ser liberado a qualquer momento. Isso porque o concurso Bombeiros SC anunciou na última terça-feira, 20, a divulgação do extrato de contrato da banca organizadora.

Esse é o último trâmite, antes da abertura da seleção, sendo o próximo passo, a liberação do edital. Foi escolhida a Consulplan como organizadora do certame. Serão ofertados um total de 15 vagas e, de acordo com o último edital, será necessário ter ensino superior, como requisito mínimo.

Além disso, altura e faixa etária também são pontos levados em conta. A corporação também costuma exigir para as carreiras idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na primeira quinzena do mês de setembro, a comissão foi divulgada. Os membros deste grupo tem a principal função de organizar o certame e contribuir para o bom andamento dos processos.

Como foi o último concurso Bombeiros SC?

O último edital do concurso Bombeiros SC aconteceu em 2015. A oferta foi de 15 vagas, sendo apenas uma para o sexo feminino. A banca organizadora responsável pelo certame foi a Consulplan.

As remunerações variam entre R$4.746,24, com possibilidade de acréscimo, totalizando R$5.583,81 mais o vale-alimentação. Após a formação, no entanto, os vencimentos chegariam a R$15.156,11, já com os aumentos.

A prova contou com 50 questões, divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Física;

Matemática;

Química;

Administração Pública;

Raciocínio Analítico;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Inglês;

Direito (Constitucional e Administrativo).

Vale lembrar que o concurso Bombeiros SC para soldados já está autorizado, o preenchimento pode ser de até 500 vagas, sendo 250 vagas a serem oferecidas no ano de 2023 e mais 250 em 2024. Vale lembrar que ensino superior é a escolaridade mínima para concorrer ao cargo.