Concurso Cagece tem quantidade de vagas divulgada! Confira mais detalhes

A governadora do Ceará Izolda Cela anuncia autorização do exame da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e o quantitativo de vagas do concurso Cagece. As oportunidades serão para nível médio/técnico e superior e o edital vai contar com 262 vagas.

Vagas concurso Cagece

Veja a seguir alguns cargos oferecidos pelo certame, confirmados pelo diretor-presidente da Cagece, Neuri Freitas:

Advogado

Arquiteto

Analista de Gestão: administrado, contador, atuário e tecnologia da informação.

Analista de Saneamento

Químico

Biólogo

Geólogo

Geógrafo

Médico do Trabalho

Engenheiro

Técnico: administrativo; RH; contabilidade; edificações; mecânica; eletrotécnica;

Entre outros.

As remunerações iniciais dependem do cargo, os valores variam de R$4.297,30 a R$10.302. Mediante as decisões, os próximos passos serão contratar a comissão responsável pelo andamento do certame e iniciar o processo de escolha da banca.

Antes da liberação do edital, será necessário formular o cronograma da seleção. O anúncio do edital foi feito desde 2021 pelo até então governador, Camilo Santana.

Último certame

O último edital do concurso Cagece foi liberado em 2013, mas o aval para realização da seleção foi conquistada ainda no ano de 2012.

Na época, foram ofertadas 315 vagas divididas entre cargos de nível médio e superior, a Funcab, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt foi a banca responsável pelo exame.

No nível superior, foram várias as chances, como para advogado, analista de gestão, analista químico, arquiteto, biólogo, engenheiro, médico do trabalho, tecnólogo em eletromecânica e saneamento.

Já no médio, as chances foram em vários cargos técnicos. Houve prova objetiva para todos os cargos e etapa de títulos para vagas de nível superior.