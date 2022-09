Concurso Câmara de Guarulhos SP: 278 vagas; salários de R$ 8 mil; veja detalhes!

A Câmara Municipal de Guarulhos, São Paulo, avançou mais uma etapa do concurso Câmara de Guarulhos SP e escolhe a banca que vai comandar o certame. A oferta é de 278 vagas para médio/técnico e superior, segundo o projeto básico. Este documento funciona como um espelho do edital e traz informações pertinentes como por exemplo, o quantitativo de vagas, estrutura das provas, requisitos e salários.

Vagas

Confira a seguir a distribuição das vagas oferecidas pelo certame:

Nível médio – técnico legislativo nas especialidades de:

Operador de Mesa de Som e Imagem;

Operador de Câmera;

Design Gráfico;

Tecnologia da Informação;

Assistente de Produção;

Gestão Pública.

Nível superior:

Jornalista – apresentador de rádio/TV;

Redator;

Produtor de Programa de rádio/TV;

Repórter Fotográfico;

Agente técnico parlamentar – Economia;

Agente técnico parlamentar – Veterinária;

Agente técnico parlamentar – Políticas Públicas;

Analista de Tecnologia da Informação – Administração de Rede;

Analista Legislativo – Administrativa e Apoio Parlamentar;

Analista Legislativo – Expediente Recursos Humanos;

Analista Legislativo – Folha de pagamento;

Analista Legislativo – Contabilidade;

Analista Legislativo – Tesouraria;

Analista Legislativo – Arquivologia.

Os ganhos iniciais dependem do cargo e escolaridade. Portanto, os valores serão de R$5.304 para cargos de nível médio e R$8.650 para nível superior. A exceção é para técnico legislativo – gestão pública, cujos ganhos serão de R$3.468.

Etapas do concurso Câmara de Guarulhos SP

O certame vai contar com etapa objetiva e discursiva, de acordo com o projeto básico. Disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional e Legislação Municipal farão parte da fase objetiva. A discursiva será uma redação de caráter dissertativo. Além disso, o concurso vai contar com as etapas de sanidade física e exame psicotécnico.

O último concurso Câmara de Guarulhos SP aconteceu em 2011 e as vagas foram para os diversos níveis de escolaridade. Na época, as oportunidades foram:

Nível fundamental: Agente de Serviços VI.

Nível médio: Administrador de Bens Públicos VI, Assistente de Iluminação, Assistente de Produção, Auxiliar de Operação de Câmera, Oficial Assistente de Tecnologia da Informação, Oficial de Serviço de Reprografia VI, Oficial de Telefonia VI, Operador de Câmera, Operador de Mesa de Som e Imagem e Técnico de Enfermagem VI.

Nível superior: Administrador de Rede (Ciências da Computação, Analista de Sistemas e Tecnologia de Processamento de Dados), Agente Técnico Legislativo, Agente Técnico Parlamentar (Cientista Social, Assistente Social, Ecólogo, Biólogo, Gestor Ambiental, Engenheiro Ambiental, Economista, Contador, Administrador de Empresas, Engenheiro Civil, Arquiteto, Médico, Engenheiro Sanitarista, Dentista, Biomédico, Pedagogo e Advogado), Assistente Contábil VI, Assistente de Tesouraria VI, Chefe de Serviço do Setor de Contabilidade, Chefe de Serviço do Setor de Tesouraria, Jornalista, Jornalista Apresentador de Rádio/TV, Médico, Produtor de Programa de Rádio e TV, Redator, Repórter Fotográfico e Procurador VI.

A RBO Concursos foi a banca responsável pelo certame.