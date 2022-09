Concurso CBMERJ anuncia retificação do edital; confira o que mudou

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) anuncia retificação do edital do concurso CBMERJ. O documento foi publicado nesta quinta-feira, 22 de setembro, através da banca organizadora, FGV, Fundação Getulio Vargas e alterou mudança na distribuição de vagas.

Vagas

A quantidade de vagas manteve em um total de 40, mas houve uma redução das vagas destinadas à ampla concorrência.

O motivo para isso foi o fato de que houve a inclusão do percentual de 20% das vagas para cotistas, candidatos negros e indígenas, um total de oito vagas. Os candidatos autodeclarados hipossuficientes financeiramente tem um total de 4 vagas no edital.

Os candidatos que já estão inscritos, mas desejam concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e indígenas, devem manifestar o interesse por meio de um link específico que será disponibilizado no site da banca , a partir desta quinta-feira, 22.

Os interessados pelo concurso CBMERJ poderão se inscrever até às 16 horas no dia 06 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 94,50 e deve ser paga até o dia 07 de outubro. A seleção não conta com limite de idade, sendo faixa etária mínima 18 anos e como escolaridade exigida, nível médio completo.

A remuneração inicial é de R$3.897,24, podendo ter benefícios inclusos.

Quando serão as provas do concurso CBMERJ?

As provas estão marcadas para o dia 27 de novembro, no turno vespertino, às 12h30. Haverá um total de 100 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (15 perguntas);

Matemática (15);

Física (15);

Química (15);

Biologia (dez);

Geografia (dez);

História (dez);

Língua Estrangeira – Inglês (cinco); e

Sociologia (cinco).

Os candidatos aprovados deverão ter um desempenho mínimo de 50%. Já a segunda fase do certame, será realizada dividindo as turmas em A e B:

Turma A: do 1º ao 80º colocado; e

Turma B: do 81º ao 160º colocado

O Teste de Aptidão Física (TAF) está marcado para acontecer nos dias 3, 4, 9 e 10 de janeiro. Farão para desta etapa: uma corrida de meio-fundo de 2.400 metros em 12 minutos, 100 metros na natação em dois minutos e 30 segundos, três repetições de flexão e extensão de MMSS (barra fixa) e 35 abdominais em um minuto.

Os aprovados estarão aptos para as próximas etapas. A convocação para Curso de Formação de Oficiais (CFO) no dia 24 de fevereiro de 2023.