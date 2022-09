Concurso Codata PB: 61 vagas; edital iminente; confira novidades!

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, Idecan, responsável pelo certame, o edital do concurso Codata PB será liberado dia 05 de setembro, segunda-feira.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Paraíba vai disponibilizar 61 vagas, sendo que 46 de ampla concorrência e o restante para cotas. Segundo a banca, as inscrições estarão abertas do dia 05 de setembro até o dia 17 de outubro.

Os valores da taxa de inscrição variam a depender do cargo, sendo de R$100 (nível médio/técnico) ou R$120 (nível superior). Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e doadores de sangue ou medula óssea poderão solicitar isenção do certame.

Cargos concurso Codata PB

Confira a seguir os cargos disponibilizados pelo certame a depender do quantitativo de vagas:

Nível médio/técnico : técnico de administração e finanças (oito vagas) e de técnico de Tecnologia da Informação – TI (15); e

: técnico de administração e finanças (oito vagas) e de técnico de Tecnologia da Informação – TI (15); e Nível superior: analista de TI (32) e analista de administração e finanças (seis).

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. As remunerações também dependem da área, sendo R$3.813,76 para técnicos e R$5.018,66 para analista. Além dos salários, a Codata oferecerá benefícios como auxilio alimentação de R$1.050, auxílio creche de R$450, plano de saúde com participação e auxilio para filho com necessidades especiais, no valor de R$600.

Provas

As provas objetivas estão marcadas para 11 de dezembro e contará com 100 questões. As aplicações acontecerão nos dois turnos, de acordo cargo escolhido.

A prova de títulos será aplicada para candidatos de nível superior. O candidato deverá, além de obter pelo menos 50% dos pontos da prova sem zerar as disciplinas, se classificar dentro do quantitativo cinco vezes o número de vagas.

Último certame

O último concurso Codata PB aconteceu no ano passado, 2021, no qual houve a oferta de 91 vagas, estas, foram distribuídas 33 de nível médio e/ou técnico e 58 de nível superior. A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab foi a responsável pelo certame.

Os cargos disponibilizados foram analista de informática, assistente de informática/programador, auxiliar de informática, assistente de administração e finanças, auxiliar de administração e finanças e técnico de administração e finanças. As remunerações estiveram entre R$676,66 e R$2.029,09, a depender do cargo.