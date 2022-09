Concurso Crefito RJ: Edital LIBERADO; iniciais até R$ 8 mil; CONFIRA!

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro, 2ª região, divulgou o edital do concurso Crefito RJ. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 01 de setembro. Os cargos são para nível médio e superior e há um total de 48 oportunidades, sendo 24 imediatas e 24 para formação de cadastro reserva.

As inscrições poderão ser realizadas do dia 01 até o dia 09 de setembro, por meio do portal do Instituto Universal de Desenvolvimento Social, Iuds, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível médio/técnico e R$ 80 para superior.

O pagamento poderá ser realizado até dia 10 de outubro. Candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção. A documentação que comprove as condições deverão ser entregues entre os dias 08 e 09 de setembro, pelo portal da banca. O certame conta com reserva de vagas para deficientes e candidatos que autodeclarados negros.

Vagas

Os cargos são para médio e superior. Acompanhe a lista das vagas de acordo com a escolaridade:

Nível médio:

Assistente administrativo;

Assistente de Tecnologia da Informação;

Auxiliar de manutenção;

Motorista.

Nível superior:

Advogado;

Analista de Comunicação;

Analista de Sistema;

Analista em RH;

Analista Financeiro;

Contador;

Fiscal – Fisioterapia;

Fiscal – Terapia Ocupacional.

Os cargos de auxiliar de manutenção, motorista, analista de sistema, analista financeiro, analista em RH, analista de comunicação, advogado e contador, além da escolaridade, é exigido experiência ao candidato.

As remunerações variam a depender do cargo, sendo R$3.502,25, para nível médio. A exceção é para auxiliar de manutenção, cujos ganhos são de R$2.744,65. Já para nível superior, as remunerações são de R$4.747,36 para analista de sistema, analista financeiro, analista em RH e analista em comunicação e R$8.429,57 para advogado, contador, fiscal – fisioterapia e terapia ocupacional.

Provas concurso Crefito RJ

As provas do certame estão marcadas para 27 de novembro. O quantitativo de questões varia a depender do cargo, assim como as disciplinas:

Nível médio: 45 questões

10 de Língua Portuguesa;

5 de Raciocínio Lógico;

15 de Conhecimentos Específicos; e

15 de Conhecimentos Gerais.

Nível superior: 60 questões

10 de Língua Portuguesa;

10 de Raciocínio Lógico;

25 de Conhecimentos Específicos; e

15 de Conhecimentos Gerais.

Além da fase objetiva, o concurso Crefito RJ vai contar com uma etapa discursiva, redação. Para advogados, será cobrado um peça processual. Os candidatos de nível superior precisarão passar pela etapa de títulos. O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade. Clique aqui para acessar o edital.