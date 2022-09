Concurso Cress RJ: Edital liberado com 125 vagas; confira detalhes!

O Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro liberou o edital para o concurso Cress RJ, nesta terça-feira, 06 de setembro. 125 vagas foram ofertadas, escolaridade nível fundamental, médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 06 de outubro através do Instituto Quadrix, banca responsável pelo certame.

A taxa varia a depender do cargo, sendo de R$55 para cargo de nível fundamental; R$65 para nível médio e R$80 para nível superior. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, assim como doadores de medula óssea, poderão solicitar isenção até o dia 09 de setembro.

Vagas

Há oportunidades para os mais variados níveis de escolaridade. Confira na lista a seguir os cargos do concurso Cress RJ:

Nível fundamental:

Auxiliar de serviços gerais (para lotação em Campos dos Goytacazes/RJ): 20 vagas – todas para cadastro de reserva;

Auxiliar de serviços gerais (para lotação na cidade do Rio de Janeiro): 20 vagas – todas para cadastro de reserva;

Auxiliar de serviços gerais (para lotação em Volta Redonda): 25 vagas, sendo uma imediata e 24 para cadastro de reserva.

Nível médio:

Agente administrativo (para lotação na cidade do Rio de Janeiro): 35 vagas, sendo duas imediatas e 33 para cadastro de reserva.

Nível superior:

Agente fiscal (para lotação na cidade do Rio de Janeiro): 25 vagas, sendo uma imediata e 24 para cadastro de reserva.

A carga horária semanal é de 40 horas. Os ganhos iniciais variam a depender do área. sendo de R$1.743,21 para auxiliar de serviços gerais (nível fundamental); R$2.927,93 para agente administrativo (nível médio); e R$5.883,65 para agente fiscal (nível superior). Além disso, outros benefícios serão acrescidos às remunerações iniciais do concurso Cress RJ.

Provas

As provas estão programadas para dia 27 de novembro, no Rio de Janeiro e em Volta Redonda, no período vespertino. O quantitativo de questões depende da escolaridade, sendo 100 para fundamental e 120 para médio superior.

Para ensino fundamental, serão cobradas as seguintes disciplinas: (Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades). Já para médio e superior, as questões contarão com os seguintes assuntos: (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática e Noções de Informática), 30 de Conhecimentos Complementares (Legislação, Ética na Administração Pública e Atualidades) e 50 de Conhecimentos Específicos).

Para nível médio e superior ainda haverá etapa de avaliação de títulos. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do Cress do Rio de Janeiro.