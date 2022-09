Concurso Cress RJ tem primeira retificação no edital; confira o que mudou

O Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (Cress- RJ) anunciou primeira retificação no edital do concurso Cress RJ, nesta quarta-feira, 21.

Inicialmente, a mudança aconteceu no cronograma de provas que foi adiada para 4 de dezembro, período da tarde. Vale lembrar que os locais de prova estão marcados para ser liberados no dia 29 de novembro, através do Instituto Quadrix, banca responsável pelo certame.

Cronograma

Divulgação dos locais e horários da prova objetiva 29/11/2022 Aplicação da prova objetiva 04/12/2022 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 06/12/2022 Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 07 e 08/12/2022 Divulgação das respostas de recursos, do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 09/01/2023 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 10 e 11/01/2023 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 16/01/2023 Divulgação da convocação para envio de documentos para a avaliação de títulos 17/01/2023 Período para envio (recebimento via upload) de documentos para a avaliação de títulos 18 a 20/01/2023 Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos 25/01/2023 Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos 26 e 27/01/2023 Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da avaliação de títulos 31/01/2023

Como se inscrever no concurso Cress RJ?

As inscrições poderão ser realizadas até dia 06 de outubro, pelo portal da banca Quadrix. As taxas de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$55 para cargo de nível fundamental; R$65 para nível médio e R$80 para nível superior. O pagamento poderá ser realizado até 07 de outubro.

O certame oferece 125 vagas para carreiras de nível fundamental, médio e superior. As 4 vagas são para contratação imediata e o restante para cadastro reserva. As remunerações iniciais são de R$5,8 mil mais benefícios. Confira a distribuição das vagas de acordo com a escolaridade:

Nível fundamental:

Auxiliar de serviços gerais (para lotação em Campos dos Goytacazes/RJ): 20 vagas – todas para cadastro de reserva;

Auxiliar de serviços gerais (para lotação na cidade do Rio de Janeiro): 20 vagas – todas para cadastro de reserva;

Auxiliar de serviços gerais (para lotação em Volta Redonda): 25 vagas, sendo uma imediata e 24 para cadastro de reserva.

Nível médio:

Agente administrativo (para lotação na cidade do Rio de Janeiro): 35 vagas, sendo duas imediatas e 33 para cadastro de reserva.

Nível superior:

Agente fiscal (para lotação na cidade do Rio de Janeiro): 25 vagas, sendo uma imediata e 24 para cadastro de reserva.

A carga horária foi de 30 horas semanais. Os ganhos iniciais dependem de cada cargo R$1.743,21 para auxiliar de serviços gerais (nível fundamental); R$2.927,93 para agente administrativo (nível médio); e R$5.883,65 para agente fiscal (nível superior).

Provas concurso Cress RJ

A data do concurso está marcada para 04 de dezembro, turno da tarde, nas cidades de Volta Redonda e Rio de Janeiro. Os cargos para nível fundamental serão aplicadas 100 questões, nas seguintes disciplinas: (Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades).

O estilo das questões serão certo e errado. Já os candidatos de nível médio e superior vão realizar um certame com 120 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática e Noções de Informática), 30 de Conhecimentos Complementares (Legislação, Ética na Administração Pública e Atualidades) e 50 de Conhecimentos Específicos.

Vale lembrar que os cargos de nível médio e superior ainda exigem uma avaliação de títulos. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.